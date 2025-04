Szczególe kontrowersje wzbudzają wystawy z cyklu Body Worlds, gdzie spreparowane za pomocą plastynacji zwłoki ludzkie i zwierzęce są wystawiane jako eksponaty.

Reklama

Kto może otrzymać zwłoki?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami tj. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki, które nie zostaną pochowane przez m.in. osoby najbliższe dla zmarłego, mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.

Przeczytaj: Jakie są konsekwencje prawne zgonu?

Możliwa jest również dobrowolna donacja zwłok, mianowicie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych, istnieje możliwość wykorzystania w celach naukowych zwłok osób, które przed śmiercią się na to zgodziły. Warunki, jakie należy zgodnie z rozporządzeniem spełnić to:

1) wystąpienie przez uczelnię z wnioskiem do właściwego starosty o przekazanie zwłok do celów naukowych;

2) uzasadnienie wniosku, o którym mowa w powyższym punkcie;

2) przedstawienie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki uczelni.

Reklama

Czy plastynacja służy nauce?

Spełnienie więc powyższych warunków, w szczególności przedstawienia pisemnego oświadczenia osoby przekazującej, pozwala zgodnie z obowiązującym prawem na dobrowolne oddanie zwłok do celów naukowych. Do takich celów można by zaliczyć przedmiotową plastynację wykonywaną na uczelni. Wątpliwości natomiast pojawiają się przy pokazywaniu ciała poddanego plastynacji jako eksponatu wystawowego i czerpanie z tego korzyści finansowych. Tutaj odpowiedź nie będzie już jednoznaczna i zdaniem piszącego na takie działania powinna być wyrażona osobna zgoda osoby oddającej zwłoki.

Przeczytaj: Transplantacje - zgoda na pobranie narządów od osoby zmarłej