Przepisy nie są w tym zakresie jednoznaczne. Jednak wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, wskazują, ze jeden zdrowy rodzic/opiekun może przebywać w szpitalu z dzieckiem, w trzech sytuacjach:

przy braku zakażenia koronawirusem,

gdy występuje podejrzenie zakażenia u dziecka,

gdy dziecko ma potwierdzony testem COVID-19.

Powyższe rekomendacje zostały przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o ich rozpowszechnienie w szpitalach, powinny zatem trafić do każdego oddziału pediatrycznego w kraju.

Jednak ostatecznie urzędnicy pozostawili kierownikom szpitali decyzję o ewentualnym ograniczeniu prawa do pobytu opiekuna z hospitalizowanym dzieckiem. Pojedyncze placówki skorzystały z tej możliwości, zakazując przebywania rodzicom w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych.

Placówki powołują się na przepisy. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z 2008 r.), kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił jednak uwagę w wystąpieniu do Ministra Zdrowia, że w myśl ustawy pacjent ma również prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W przypadku dzieci po uwagę należy również wziąć ochronę więzi rodzinnych i korzyści płynące z kontaktu z rodzicem w czasie choroby.

(…) Ograniczenie nie może stwarzać rzeczywistego zagrożenia dla więzi pacjentów i ich bliskich. Pragnę zwrócić uwagę, że przyjęte rozwiązania ochrony życia rodzinnego dotyczą każdego pacjenta, a zatem również dzieci. (…) Nie mam przy tym wątpliwości, że obecność rodzica przy dziecku podczas hospitalizacji jest istotna jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych, ale również może przyczynić się do procesu zdrowienia i skrócenia okresu terapii – apelował w piśmie do Ministra Zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

W sytuacji, gdy uznamy, że powinniśmy przebywać z dzieckiem w szpitalu, a odebrano nam tę możliwość, możemy starać się przekonać dyrekcję do zmiany decyzji w naszym przypadku. Należy zwrócić się do osoby zarządzającej placówką z wnioskiem o uwzględnienie indywidualnej sytuacji. Jeśli to nie poskutkuje, można skierować się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Tak. Zgodnie z rekomendacjami konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, jeden zdrowy rodzic może przebywać w szpitalu z dzieckiem zarówno bez COVID-19, jak i z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W przypadku potwierdzonego zakażenia rodzic powinien przebywać wraz z dzieckiem w izolatce.

W szpitalu z dzieckiem powinien przebywać zdrowy rodzic lub opiekun prawny. Jednak w przypadku, gdy rodzice mają potwierdzony COVID-19, jest możliwość wyznaczenia opiekuna zastępczego. Nie mogą to być jednak dziadkowie ze względu na zwiększone ryzyko związane z COVID-19. Opiekę dziecku może też zapewnić personel medyczny.

Rodzice lub inni opiekunowie dziecka podczas pobytu w szpitalu powinni:

ograniczyć do minimum kontakt z innymi osobami,

zachować odległość co najmniej 1 m przy niezbędnym kontakcie z inną osobą,

zasłaniać usta i nos w przypadku kichania czy kasłania,

często myć i dezynfekować ręce,

zgłosić personelowi medycznemu pojawienie się objawów infekcji, takich jak kaszel, gorączka, duszność lub biegunka.

Jeśli dziecko ma zaplanowany pobyt w szpitalu, warto wcześniej skontaktować się z oddziałem lub wejść na stronę internetową i sprawdzić, jakie zasady w czasie pandemii obowiązują w tej konkretnej placówce.

