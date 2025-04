Firmy, które zbytnio dosładzają swoje wyroby, będą płacić tzw. podatek cukrowy. Zgromadzone w ten sposób fundusze mają być przeznaczane na leczenie chorób spowodowanych nadmiarem cukru – a przynajmniej taki pomysł ma Ministerstwo Zdrowia, które chce w ten sposób walczyć z chorobami krążenia.

Reklama

Czy to dobry pomysł?

5 zdrowych zamienników cukru

Nadmiar cukru skutkuje zawałem i miażdżycą



Choroby krążenia w Polsce to poważny problem i główna przyczyna śmierci w naszym kraju – co roku zabijają około 200,000 osób. Niestety, to aż dwa razy więcej niż w innych krajach UE!

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami będzie coraz gorzej, a w ciągu najbliższych lat liczba zachorowań na miażdżycę, nadciśnienie tętnicze czy zawały wzrośnie o prawie 40%.

Chociaż w ciągu ostatnich 25 lat umieralność z powodu tych chorób zmalała, to jednak są one wciąż, obok nowotworów, główną przyczyną zgonów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 30-40 lat liczba hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia wzrośnie aż o 38%

– powiedział prof. Piotr Jankowski, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

A jaki związek ma z nimi cukier? Niestety ogromny – powoduje on bowiem choroby serca, jest czynnikiem podnoszącym ciśnienie krwi oraz cholesterolu i powoduje niewydolność układu krążenia.

Czy podatek cukrowy zostanie wprowadzony? To się dopiero okaże. My mamy nadzieję, że faktycznie pomoże chorym, chociaż wydaje nam się, że mimo wszystko lepiej jest stawiać na profilaktykę i zapobiegać niż leczyć…

Reklama

Zdziwisz się, w jakich produktach ukrywa się cukier!