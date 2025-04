Co to jest udar?



Udar czy inaczej wylew jest to niedoczynność mózgu, którą wywołują zaburzenia krążenia. Udary dzielimy na krwotoczne – spowodowane wylewem krwi do mózgu i niedokrwienne – wywołane brakiem dopływu krwi do mózgu. Ryzyko udaru rośnie wraz z wiekiem, a jego konsekwencjami są kalectwo, utrata samodzielności, a w krytycznych przypadkach również śmierć.

Renta po udarze



Każda osoba po przebytym udarze, którą ZUS uzna za niezdolną do pracy może ubiegać się o rentę. Należy jednak spełniać określone warunki: być ubezpieczonym, a niezdolność do pracy musi zostać stwierdzona w czasie określonym ustawą.

Niektóre niezbędne dokumenty do złożenia wraz z drukiem ZUS Rp-1:

dokumentacja medyczna,

świadectwa pracy,

legitymacje ubezpieczeniowe potwierdzające staż pracy,

wysokość wynagrodzenia.

O wszystkim decyduje lekarz orzecznik, który uznaje osobę za częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy. Osoby po udarze mogą również starać się o uzyskanie renty socjalnej, specjalnej czy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pomoc finansowa dla chorych



Dla osób, które są uprawnione do emerytury bądź renty i uznane za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 rok życia ZUS może przyznać dodatek pielęgnacyjny.

Osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (warunek konieczny to niepełnosprawność uzyskana przed ukończeniem 21 lat). Wszystkie formalności załatwiane są w gminie, trzeba jednak pamiętać, że świadczeń tych nie można ze sobą łączyć.

Rehabilitacja po udarze



Skierowanie na taką terapię może wystawić lekarz z placówki mającej umowę z NFZ. Składa się je w swoim oddziale NFZ wraz z kopią karty choroby, opisem leczenia, wynikami badań pomocniczych i zaleceniami.

Jeśli lekarz specjalista potwierdzi konieczność skierowania NFZ przyznaje sanatorium lub wpisuje chorego na listę rezerwowych, jeśli w danej chwili nie ma wolnych miejsc. Trzeba pamiętać, że koszty nie są pokrywane w całości, ponieważ chory płaci za zakwaterowanie i wyżywienie (żadnych opłat nie ponoszą jedynie dzieci i ucząca się młodzież, a osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu PFRON).

Pomoc w przebudowie mieszkania



Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do tzw. likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu. Wszelkie formalności załatwiane są w centrum pomocy rodzinie lub w ośrodku pomocy społecznej. Dotacje mogą pokryć nawet 80% kosztów remontu.

Pomoc w życiu codziennym



Chorzy po udarze mogą starać się również o dofinansowanie w zakupie kuli, wózka inwalidzkiego, obuwia ortopedycznego czy ortezy. By taką pomoc uzyskać należy posiadać -potwierdzone przez NFZ – zlecenie, wystawione przez lekarza. Dzięki temu w placówkach mających umowę z NFZ dostaje się sprzęt za darmo bądź po bardzo niskich cenach.

Osoby po przebytym udarze mają prawo do domowych wizyt lekarza i pielęgniarki. Mogą ubiegać się również o przyznanie tzw. usług opiekuńczych., czyli pomocy we wszelkich czynnościach – od mycia się po zażywanie leków. Oczywiście chorzy, którzy mają niskie dochody albo są w podeszłym wieku otrzymują taką pomoc za darmo.

