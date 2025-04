W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która ma gwarantować prawo do opieki zdrowotnej w Polsce. Przepisy obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, co oznacza, że wszystkie udzielane świadczenia medyczne przed jej wejściem w życie będą rozliczane na normalnych zasadach. Okazuje się jednak, że uchodźcy nie mogą skorzystać ze wszystkich świadczeń, mogą też stracić prawo do leczenia w Polsce.

Reklama

Spis treści:

Mówiąc ogólnie, obywatelom Ukrainy, którzy opuścili kraj z powodu wojny, przysługują podobne prawa do świadczeń zdrowotnych co ubezpieczonemu polskiemu pacjentowi. Zakres ujęty w ustawie obejmuje:

wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej (POZ, leczenie specjalistyczne, szpitalne), z wyjątkiem : leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”,

(POZ, leczenie specjalistyczne, szpitalne), : leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”, dostęp do szczepień , również przeciwko COVID-19, oraz testów i leczenia związanego z koronawirusem,

, również przeciwko COVID-19, oraz testów i leczenia związanego z koronawirusem, szczepienia ochronne dla dzieci według kalendarza szczepień.

Wszystkie świadczenia gwarantowane są udzielane nieodpłatnie w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pojawiały się głosy, że ukraińscy pacjenci będą obsługiwani w placówkach zdrowotnych poza kolejnością. Nie jest to prawdą. Obowiązują ich te same zasady co innych pacjentów. Co istotne, osoby z Ukrainy, które przebywały w Polsce przed 24 lutego nie zyskują uprawnień do świadczeń medycznych na podstawie przepisów zawartych w ustawie specjalnej o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ustawa przewiduje też możliwość utraty prawa do leczenia w Polsce. Osoby, które opuszczą Polskę na dłużej niż miesiąc, stracą prawo do świadczeń medycznych gwarantowanych przez specustawę.

Refundacja leków dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy mogą liczyć na refundację leków. Obowiązują ogólne zasady. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, powinny otrzymać pełen wydruk recepty z kodem kreskowym. Tylko taki dokument będzie mógł być zrealizowany w aptece. Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej z Ukrainy musi zawierać kod IN (oznacza: osoby represjonowane i inwalidzi wojenni).

Nowe przepisy gwarantują pomoc w zakresie świadczeń obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, czyli wybuchu wojny, ale również:

nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, obywatelom Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),

(nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą), członkom najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

Ważne: powyższe zasady dotyczą osób, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Prawo do świadczeń przysługuje również dzieciom urodzonym w Polsce, jeżeli matka przekroczyła granicę w czasie od 24 lutego 2022 roku i ma obywatelstwo ukraińskie lub jest małżonką obywatela Ukrainy.

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu - dodaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL – jego posiadanie będzie umożliwiało m.in. skorzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej. Inne dokumenty, które można okazać:

paszport obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,

zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP,

dowód osobisty,

prawo jazdy,

akt małżeństwa,

akt urodzenia,

inny dokumentu poświadczający status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

e-dokument (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),

wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

Minister Zdrowia do pomocy w zakresie opieki zdrowotnej dla Ukraińców powołał pełnomocnika, którym została Katarzyna Drążek-Laskowska – dyrektorka Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia. Do jej zadań należy:

koordynacja współpracy pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie przeniesienia, w celu kontynuacji leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zwanych dalej „pacjentami ukraińskimi”, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w zakresie: a) tworzenia i aktualizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, listy pacjentów ukraińskich wstępnie zakwalifikowanych do przeniesienia, b) udostępniania przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, listy, o której mowa w lit. a, państwom członkowskim Unii Europejskiej, c) pozyskiwania przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym, odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej o proponowanych miejsca przeniesienia pacjentów ukraińskich, których dane znajdują się na liście, o której mowa w lit. a, oraz przekazywanie informacji o przeniesieniu ich do właściwych podmiotów leczniczych, d) monitorowania wycofywania zgłoszeń nieaktualnych z listy, o której mowa w lit. a, e) zapewnienia przepływu informacji w zakresie transportu pacjentów ukraińskich na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (EUCPM), f) rozpowszechniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wśród zainteresowanych jednostek oraz świadczeniodawców, informacji o systemie przeniesienia pacjentów ukraińskich i zasadach jego funkcjonowania, celem umożliwienia przeniesienia tych pacjentów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;



zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie opracowania systemu umożliwiającego przeniesienie pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad korzystania z tego systemu.

Źródła:

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583),

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw przeniesienia, w celu kontynuacji leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Reklama

Czytaj także:

Chcesz oddać krew dla Ukrainy? Sprawdź wcześniej, jakiej krwi brakuje

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy – lista przydatnych kontaktów

Jak rozmawiać z osobami z Ukrainy, jak wspierać słowem, czego unikać – radzą ekspertki