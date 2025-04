Projekt ustawy specjalnej o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają z powodu wojny do Polski, trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przepisy mają zacząć obowiązywać w ciągu kilku dni. W projekcie znajdują się założenia dotyczące różnych obszarów działania, w tym zdrowia.

Co zawiera specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy?

Projekt ustawy określa różne kwestie, w tym:

szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy,

szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie w Polsce,

pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy,

utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny,

szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów, dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Polski,

niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy,

szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie,

szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.

Jakie zmiany dotyczące leczenia Ukraińców wprowadzi specustawa?

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Zdrowia, ustawa ma zagwarantować dostęp do wszystkich bezpłatnych świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, leczenia specjalistycznego, szpitalnego (również SOR czy ratownictwa medycznego). Ujmując inaczej, obywatel Ukrainy będzie mógł leczyć się tak jak każdy ubezpieczony Polak. Nie będzie dodatkowych udogodnień takich jak np. udzielanie świadczeń poza kolejnością. Uchodźcy z Ukrainy mają mieć takie same prawa w dostępie do leczenia jak polscy pacjenci.

Projekt ma zagwarantować również, że usługi będą rozliczane na normalnych zasadach z budżetu państwa, jeśli podmiot leczniczy ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki.

W toku są także prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi refundację leków wystawianych na receptę osobom z Ukrainy do wartości 30%. Obecnie recepty są realizowane za 100% odpłatnością.

Przepisy zadziałają wstecz

Pewne obawy budził fakt, że dotychczasowy brak rozwiązań prawnych spowoduje, że placówki i osoby, które mają podpisaną umowę z NFZ i świadczą pomoc medyczną, nie uzyskają później sfinansowania świadczeń udzielonych Ukraińcom. Mogłoby to wynikać z tego, że uchodźcy nie istnieją w systemie elektronicznym jako osoby ubezpieczone. Jednak Ministerstwo Zdrowia uspokaja - wszystkie świadczenia medyczne udzielone osobom z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku będą refundowane na normalnych zasadach. Leczenie powinno odbywać się bez przeszkód, ponieważ ustawa będzie obowiązywała z datą wsteczną.

Gdzie znaleźć pomoc dotyczącą leczenia osób z Ukrainy?

Dostępna jest całodobowa bezpłatna infolinia NFZ pod numerem 800 190 590, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące działania systemu zdrowia w Polsce. Informacje są udzielane również w języku ukraińskim

