W języku polskim słowo „aborcja” używane jest nie w celu nazwania poronienia, lecz świadomego pozbycia się zdrowego płodu. Jednak już łacińskie pojęcie abortus tłumaczy się głównie jako zakończenie ciąży przed 22 tygodniem jej trwania. W języku angielskim natomiast wyrażenie missed abortion definiuje się jako poronienie bez wydalenia zarodka poza jamę macicy. Może to spowodować, że karcie choroby spotkamy się ze słowami pochodnymi, spróbujmy więc przejrzyście sklasyfikować te zjawiska.

Poronienie

Poronienie polega na samoistnym obumarciu zarodka przed 22 tygodniem ciąży. Oznacza to, że poprzez swoją chorobę, lub też chorobę matki, łożyska, pępowiny czy szkodliwe czynniki zewnętrzne, płód obumiera we wnętrzu jamy macicy lub podczas jego wydalania. Kobieta nie ma wpływu na to zjawisko, przez co bardzo cierpi wiedząc, że nie doczeka się na upragnione dziecko.

Aborcja

Termin „aborcja” odnosi się zaś do świadomego zakończenia życia poczętego człowieka. Odbywa się to za pomocą środków farmakologicznych lub poprzez zabieg. Płód jest ciągle żywy i prawidłowo rozwija się w jamie macicy, lecz zostaje zatruty bądź rozerwany przez narzędzia chirurgiczne.

Pomiędzy tymi określeniami absolutnie nie można postawić znaku równości, tak jak nie można go postawić między wypadkiem a zabójstwem. Ze względu jednak na terminy medyczne, zapożyczenia i występowanie w naturze tylko jednego rodzaju przedwczesnego zakończenia ciąży - naturalnego, którego nazwa w wielu językach używana jest do zabiegu kończącego życie nienarodzonego dziecka, pojawia się zamęt.

Pamiętać jednak należy, że poronienie jest z definicji niezamierzone i samoistne.

Kiedy w Polsce prawnie dopuszczona jest aborcja?

W Polsce aborcja jest dopuszczalna, zgodnie z prawem, w trzech przypadkach: jeśli poczęcie było skutkiem przestępstwa, jeśli ciąża zagraża życiu matki lub jeśli dziecko jest chore na tyle, że nie będzie mogło być utrzymane przy życiu po narodzeniu. Decyzja o zakończeniu ciąży należy do kobiety i jest oparta o wskazania medyczne.

Aborcja „na życzenie” jest w naszym kraju nielegalna.

