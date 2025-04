Uzyskaj dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje wiele dodatkowych uprawnień. Przede wszystkim można ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przysługuje pracownikowi, który został zgłoszony i zaakceptowany w rejestrze osób niepełnosprawnych prowadzonym przez PFRON. Dodatkowe środki można otrzymać w przypadku gdy niepełnosprawny został zatrudniony na umowę o pracę bądź gdy wykonuje pracę nakładczą. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia i rozwoju niepełnosprawności pracownika, a także od typu pracodawcy.

Dostosuj stanowisko pracy do potrzeb pracownika

Pracodawca może także wnieść o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na okres minimum 36 miesięcy. Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska pracy wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, rozumianego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, po ogłoszeniu go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kiedy uzyskasz zwrot kosztów za wyposażenie stanowiska pracy?

Inną kwestią jest także uzyskanie zwrotu kosztów włożonych w wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zwrot kosztów przysługuje w przypadku, gdy pracodawca prowadzi działalność od minimum 12 miesięcy, nie jest w ciężkiej sytuacji ekonomicznej (kryterium opisane w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej przez Unię Europejską) oraz zatrudni niepełnosprawnego zarejestrowanego jako bezrobotny na okres minimum 36 miesięcy. Zwrot kosztów może być maksymalnie piętnastokrotnie większy niż opisane wcześniej przeciętne wynagrodzenie.

Zainwestuj w szkolenia

Pracodawca może liczyć również na zwrot kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem pracownika niepełnosprawnego. Kwota refundacji może sięgać nawet 80% poniesionych kosztów i obejmuje ona m.in. wynagrodzenie szkoleniowców, koszty podróży wszystkich uczestników szkolenia, koszty zakwaterowania i wyżywienia, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń czy na przykład koszty materiałów szkoleniowych. Refundacja nie dotyczy jednak kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o odzyskaniu środków.

Pomoc dla nowego pracownika

Zwrot kosztów przysługuje także w przypadku gdy pracodawca musi zatrudnić osobę, która pomaga pracownikowi niepełnosprawnemu. Wysokość zwrotu otrzymujemy dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnych przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu i mnożąc otrzymany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia.

Nie należy zatem obawiać się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Poniesione koszty zwrócą się nam z nawiązką w postaci oddanego pracownika.

