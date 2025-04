Informacje tylko z pierwszej ręki



Pacjent ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jego zdrowiem. Lekarz powinien poinformować o celach i ewentualnym ryzyku każdego badania, a kobieta w ciąży może się na nie zgodzić lub nie. Wyjaśnienia muszą zostać przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały.

Jeśli coś jest dla ciebie niejasne, poproś o wytłumaczenie. Opiekun medyczny nie może go odmówić. Pamiętaj! Masz też wgląd do prowadzonej dokumentacji medycznej.

Prawo do prywatności



Kobieta w ciąży może poprosić o dyskrecję. Lekarza i położną obejmuje tajemnica lekarska. Przyszła mama wyznacza osoby, które personel medyczny poinformuje o stanie zdrowia.

Przy przyjęciu do placówki zaznacz, którym bliskim mogą być przekazywane informacje dotyczące twojego zdrowia.

Komfort przede wszystkim



Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do intymności. Personel medyczny powinien je uszanować. Kobieta w ciąży nie musi zgadzać się na badania w niekomfortowych warunkach lub w obecności osób postronnych.

Bez względu na to, czy są to inne pacjentki, czy studenci medycyny, możesz zażądać, by w badaniach uczestniczyły tylko osoby niezbędne.

Twój poród – twoje decyzje



Przyszła mama staje przed wieloma wyborami. Najtrudniejszą z nich jest decyzja czy rodzić naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, które jest odradzane przez wielu specjalistów ze względu na niekorzystne działanie na malucha.

Przyszła mama staje przed wieloma wyborami. Najtrudniejszą z nich jest decyzja czy rodzić naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, które jest odradzane przez wielu specjalistów ze względu na niekorzystne działanie na malucha.

Kobieta w ciąży ma także prawo do wyboru miejsca, w którym chce urodzić. Przyszła mama może zdecydować się na dowolną placówkę publiczną w Polsce. Jeśli nie będzie w niej miejsca, zostanie odesłana lub przewieziona do innego szpitala.

Z przyjaciółką na porodówce



Kobiety w ciąży coraz częściej decydują się na porody rodzinne. Wystarczy tylko odpowiednio wcześnie poinformować personel medyczny, że rodzisz w towarzystwie. Nie ważne, z kim chcesz przeżywać tą chwilę. Może to być partner, ale równie dobrze mama, siostra czy przyjaciółka. Załoga placówki uszanuje każdą decyzję.

W niektórych szpitalach bliscy mogą być także obecni przy cesarskim cięciu, jednak nie wszystkie szpitale wyrażają na to zgodę.

Maluszek przyjmuje gości



Świeżo upieczonej mamie przysługuje prawo do odwiedzin. Bliscy muszą jednak dostosować się do wymogów szpitala, w którym obowiązują określone godziny przyjmowania gości, a czasem specjalny strój i ochraniacze na buty.

Pamiętaj tylko, że dla bezpieczeństwa maluszka odwiedzający nie powinni być przeziębieni, bo wirusy mogą wywołać groźne choroby.

Nie bój się prosić o pomoc



Macierzyństwo jest pełne wyzwań. Początkująca mama ma prawo nie wiedzieć, jak odpowiednio pielęgnować malucha. Możesz śmiało poprosić położną, żeby pokazała jak zająć się noworodkiem, w jaki sposób go przewijać czy kąpać. Pierwsze kroki w macierzyństwie warto stawiać pod okiem specjalistów!

