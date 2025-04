Jaki jest zakres ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Poza określeniem praw pacjenta, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje również regulacje związane:

z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej ,

, z obowiązkami podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z prawami pacjenta,

z trybem powoływania, odwoływania i kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta,

z postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Przepisy dotyczące prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych znajdują się w rozdziale 2. wskazanej ustawy. Na ich podstawie pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Natomiast w sytuacji, gdy udzielenie odpowiednich świadczeń zdrowotnych jest ograniczone, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej oraz opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Możliwość odwołania się do innej opinii

Dodatkowo prawem pacjenta jest możliwość żądania aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

jeżeli jest to lekarz: zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

lub zwołał konsylium lekarskie, jeżeli jest to pielęgniarka lub położna: zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej.

Powyższe żądanie pacjenta zostają odnotowane w dokumentacji medycznej, przy czym lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne. Taka odmowa również powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Prawo do natychmiastowej pomocy

Przy zagrożeniu życia lub zdrowia pacjenta ma on prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, a w przypadku porodu, pacjentka ma prawo do uzyskania tych świadczeń w związku z porodem.

Prawo do fachowej opieki

Prawa pacjenta zakładają, że powyższe świadczenia zdrowotne powinny być udzielane pacjentowi z należytą starannością oraz w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny mają kierować się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Prawo do informacji, tajemnicy lekarskiej i inne

W ramach ustawy określono, poza prawem pacjenta do świadczeń zdrowotnych, także inne prawa mu przysługujące, takie jak m.in.:

