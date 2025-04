Prawa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do leczenia i opieki zdrowotnej, diagnostyki, rehabilitacji a także zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, a także sprzęt niezbędny do rehabilitacji. Na jakie formy rehabilitacji mogą liczyć osoby niepełnosprawne? Co daje udział w turnusach i warsztatach?

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Celem ustanowienia Karty Praw Osób Niepełnosprawnych było uchronienie osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją, a także umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania. Musisz pamiętać, że osoby niepełnosprawne mają taki sam status prawny jak osoby zdrowe. Dowiedz się, czy karta zawiera konkretne postulaty.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dzięki orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna może korzystać z różnych form pomocy. Czy każda osoba niepełnosprawna może otrzymać zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności? Co powinien zawierać wniosek i gdzie go należy złożyć?

Wózek inwalidzki, materac przeciw odleżynom – jak je zdobyć?

Aby otrzymać przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, pacjent lub jego opiekun musi otrzymać od lekarza zlecenie. Zlecenie musi być wystawione przez lekarza o odpowiedniej specjalizacji. Pamiętaj, że okres ważności tego dokumentu upływa po 90. dniach od daty jego wystawienia. Na jakie produkty można uzyskać kartę zaopatrzenia comiesięcznego? Na jakie dofinansowanie mogą liczyć pacjenci?

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem mogą otrzymać zasiłek , jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 583 zł netto. Jakie dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji można otrzymać na dziecko?

