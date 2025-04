Prawa pacjenta – u lekarza i w szpitalu – vademecum

Idąc do lekarza czy do szpitala często nie jesteśmy świadomi swoich praw i obowiązków. W ten sposób niejednokrotnie stajemy się ofiarami własnej niewiedzy. Dowiedz się, jakie prawa ma pacjent w szpitalu? Czy można lekarzowi wręczyć prezent w dowód wdzięczności? Do jakiego specjalisty musisz mieć skierowanie?