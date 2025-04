Pamiętasz jak wyglądałaś kilka godzin po porodzie? Pewnie tak jak większość z nas: niemiłosiernie zmęczona, bez grama makijażu i z potarganymi włosami. Dlatego kiedy księżna Kate – rozpromieniona i z noworodkiem na rękach – wyszła w poniedziałek, zaledwie 7 godzin po urodzeniu syna, do dziennikarzy, i z uśmiechem na ustach pozowała do zdjęć, wiele matek kręciło ze zdziwieniem głowami. W sieci jak grzyby po deszczu wyrastały pytania: czy ktoś urodził to dziecko za nią?...

Idealna Kate kontra rzeczywistość

Po tym, jak księżna Kate pierwszy raz pokazała się po porodzie, mając na sobie perfekcyjny makijaż, dopasowaną sukienkę i starannie ułożone włosy, w internecie zawrzało. Wszystko zaczęło się od wpisu na blogu prezenterki telewizyjnej Katy Hill, która napisała, że księżną okradziono z wyjątkowych, magicznych chwil, jakie przeżywają młode matki tuż po urodzeniu dziecka. Dodała też, że w rzeczywistości kobiety wyglądają po porodzie zupełnie inaczej niż ona, są wykończone i nie mają czasu zadbać o wygląd.

Jej wpis doczekał się wielu komentarzy i zdjęć, które młode matki zaczęły zamieszczać w sieci w opozycji do fotografii księżnej Kate. Nienazwana akcja zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, stając się humorystyczną odpowiedzią na perfekcję rodziny królewskiej.

Nie mogłam uwierzyć, gdy ją zobaczyłam w poniedziałek w telewizji. Wyglądała, jakby zaraz miała mieć sesję w „Vogue – to komentarz jednej z internautek.

Nad wyglądem księżnej pracował oczywiście sztab specjalistów, ale czy jest jej czego zazdrościć? Zamiast leżeć w łóżku i cieszyć się synkiem Kate musiała czekać, aż ktoś ją umaluje, ubierze i uczesze, a potem z pełnym uśmiechem na ustach pozować fotoreporterom. To my już wolimy naszą nieidealną poporodową rzeczywistość, gdzie jest czas na odpoczynek i poświęcenie pierwszych chwil noworodkowi ;)

Zobaczcie w galerii zabawne zdjęcia mam, które można określić jednym zdaniem: „ja kontra księżna Kate”. My przy niektórych wybuchałyśmy śmiechem!

