Masz prawo wiedzieć

Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia przysługuje każdemu pacjentowi. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i małoletnich, którzy ukończyli 16. rok życia. Co ważne, do personel medyczny może o naszym stanie zdrowia rozmawiać z naszą rodziną, bliskimi czy przyjaciółmi jedynie wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę.

Kogo informować?

Na temat zdrowia dzieci młodszych niż 16. lat lekarz ma prawo rozmawiać z ich przedstawicielami prawnymi. Gdy chory jest nieprzytomny, nie zdolny do porozumienia się z lekarzem lub nie jest wstanie zrozumieć znaczenia przekazywanych mu informacji, o stanie pacjenta lekarz powinien poinformować jego przedstawiciela prawnego lub, w razie braku takowego, bliskich i rodzinę pacjenta.

O co możemy pytać?

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (rozpoznaniu, rokowaniach), możliwych metodach leczenia i ich następstwach. Chory, po otrzymaniu tych informacji ma prawo przedstawić swoje zdanie na temat leczenia personelowi medycznemu.

