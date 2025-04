Urlop bezpłatny a ubezpieczenie

W jaki sposób uzyskać bezpłatny urlop? Czy osoba przebywająca na takim urlopie jest ubezpieczona? Na jaki okres udzielany jest bezpłatny urlop? Czy podczas jego trwania można być zatrudnionym u innego pracodawcy?

Przeczytaj: Czy jesteś ubezpieczony w trakcie urlopu bezpłatnego?

Pracodawcy często w pakiecie socjalnym oferują swoim pracownikom ubezpieczenie w prywatnych przychodniach lekarskich. Czy pakiet zdrowotny jest przychodem pracownika? Czy pracownik, który posiada pakiet zdrowotny, ale z niego nie korzysta musi odprowadzić podatek?

Przeczytaj: Czy pakiet zdrowotny jest przychodem?

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który ma co najmniej 6 – miesięczny okres zatrudnienia. Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Na jaki okres przyznawany jest urlop wychowawczy? Czy osoba, będąca na urlopie wychowawczym otrzymuje wynagrodzenie? Jak powinien wyglądać wniosek o urlop?

Przeczytaj: Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?

Pensja na zwolnieniu lekarskim

Jeżeli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, twoja pensja jest obniżona. W jaki sposób obliczyć kwotę wynagrodzenia, którą otrzymasz w czasie zwolnienia? Czy powód nieobecności w pracy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia?

Skorzystaj z kalkulatora: Jakie dostaniesz wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim?

Choroba zawodowa

Czym jest choroba zawodowa? Jakie choroby można uznać za „zawodowe”? W jaki sposób pracownik może zgłosić podejrzenie wystąpienia u niego takiego schorzenia? Czy osoba, u której stwierdzono chorobę zawodową, może uzyskać odszkodowanie?

Przeczytaj: Co uznajemy za chorobę zawodową?

Pracownik w sanatorium

Pracownik, który jest zagrożony całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy może skorzystać z pobytu w sanatorium finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto jeszcze może wyjechać do uzdrowiska na koszt ZUS-U? Czy na wyjazd mogą liczyć również emeryci? W jaki sposób załatwić formalności związane z wyjazdem?

Przeczytaj: Do sanatorium z ZUS-EM