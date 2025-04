Dotychczas preparaty dla dzieci chorych na rzadkie choroby były refundowane. Nowa ustawa refundacyjna ma zmienić sposób dopłacania do tych preparatów. Odżywki miałyby być objęte refundacją tylko do ceny najtańszego preparatu. Rodziców niepokoi fakt, że preparaty mogą być objęte jednym limitem cenowym, podczas, gdy koszty zakupu są bardzo różne. Zależą one od schorzenia i wieku dziecka, dla którego są przypisane. Artur Fałek – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia uspokaja, że limit będzie dostosowany dla odżywek o tym samym składzie i dla dzieci z podobnego przedziału wiekowego. Nie uspokaja to jednak rodziców, którzy z uwagi na różne preferencje dzieci powinni mieć możliwość otrzymania każdego preparatu.Źródło: "Rzeczpospolita", 03.03.2011 r./ak

