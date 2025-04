Zmiany w obowiązujących przepisach mają na celu poprawę wykorzystania publicznych środków finansowych tak, aby społeczeństwo miało zagwarantowany dostęp do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Projekt ustawy jest jednak krytykowany zarówno przez producentów leków refundowanych, jak i przez pacjentów.

Mniej pieniędzy na leki

Jednym z nowych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy jest ograniczenie procentowe budżetu, jaki Narodowy Fundusz Zdrowia może wydać na refundację leków. Ograniczenie to stanowi, że NFZ nie może wydać więcej niż 17 proc. swojego budżetu na ten właśnie cel. Po przekroczeniu tej granicy za refundację leków zapłacą firmy, których leki są refundowane.

Dotychczasowe wydatki Funduszu na refundację wynoszą około 19 proc. rocznego budżetu. Oznacza to, że istnieje realna możliwość dopłat ze strony producentów farmaceutyków. Różnica pomiędzy propozycją zawartą w ustawie a dotychczasowymi wydatkami to ok. miliard złotych.

Stałe ceny

Kolejnym ograniczeniem zawartym w projekcie ustawy jest wprowadzenie stałych cen oraz marż na leki. Cena będzie miała charakter sztywnej ceny urzędowej, wynegocjowanej z wnioskodawcą. Zostanie ona określona w decyzji o objęciu produktu refundacją. Decyzję tę wyda Minister Zdrowia. Zabiegi te mają na celu wyrównanie ceny leków we wszystkich aptekach.

Zniżki i rabaty

Zakazane będzie również udzielanie rabatów i sprzedaży leków refundowanych po zaniżonej cenie. Fundusz będzie w pełni kontrolował przebieg sprzedaży tych leków i wyrobów medycznych.

Obawy

Firmy mogące być obciążone refundacją to przede wszystkim krajowi producenci leków, którzy obawiają się o zahamowanie swojego rozwoju. Obawy istnieją również wśród pacjentów, którzy boją się ograniczenia dostępu do leków.

Luki w projekcie

Projekt ustawy nie przewiduje zwiększonych zapotrzebowań na dany rodzaj leku, które wynikałyby np. ze względów epidemiologicznych.

Okres refundacji

Decyzja o przyjęciu leku na listę leków refundowanych wydawana jest przez Ministra Zdrowia, po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich warunków. Decyzja o refundacji pozostaje ważna przez okres dwóch lat.

