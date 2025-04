Czym jest pakiet medyczny?



Pakiet zdrowotny umożliwia nam odpłatne korzystanie z prywatnych placówek medycznych. Od wysokości abonamentu, jaki płacimy zależy ilość specjalistów do których możemy się udać. Najtańsze pakiety umożliwiają dostęp tylko do internisty i tańszych badań diagnostycznych, w droższym abonamencie możemy korzystać nawet z usług stomatologa . Pakiety tego typu dostępne są w prywatnych placówkach zdrowia. Pakiet zdrowotny może być realizowany tylko w placówkach konkretnej sieci. Z podobnych usług możemy wykorzystać wykupując polisę zdrowotną. W przeciwieństwie do pakietu medycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, polisa nabywana jest u ubezpieczyciela i pozwala na korzystanie z wielu placówek, często na terenie całego kraju.

Czym jest polisa zdrowotna?



Tego rodzaju świadczenie oferowane jest przez ubezpieczyciela, który, na podstawie wcześniej określonych kryteriów, określa wysokość składki miesięcznej, zakres świadczenia i warunki korzystania z opieki lekarskiej. Wysokość składki jest uzależniona, między innymi, od wieku pacjenta, jego stanu zdrowia i ilości specjalistów, z pomocy których chce on korzystać.

Jak się ubezpieczyć? – polisa



Polisy zdrowotne możemy wykupić bezpośrednio u ubezpieczyciela lub w ramach usług niektórych banków. Najprostszym rozwiązaniem są, oferowane w raz kontem bankowym, ubezpieczenia assistance. Obejmują ograniczoną ilość wizyt u lekarza i podstawowe, limitowane ilościowa świadczenia. Jeśli, ta forma świadczeń okaże się nie wystarczająca, możemy wykupić po prostu pełny pakiet medyczny. Pozwala on na leczenie w placówkach, z którymi dany ubezpieczyciel podpisał umowę.

Bank nie realizuje oczywiście sam usług medycznych, a jedynie jest pośrednikiem między klientem a firmą ubezpieczeniową. W zamian za otwarcie konta w danym banku, możemy skorzystać ze zniżki na świadczenia medyczne. Zniżka taka może sięgać nawet 30%, ale musimy pamiętać o kosztach dodatkowych, które, chcąc nie chcąc, ponosimy. Należą do nich, chociażby opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Jak się ubezpieczyć? – pakiety



Możemy również skorzystać z pakietów oferowanych bezpośrednio w konkretnych placówkach medycznych. Ich zaletą jest zryczałtowana stawka usług (jedna cena pakietu dla wszystkich klientów) oraz fakt, że nie musimy wiązać się dodatkowymi umowami (tak, jak w przypadku banku). Tego typu rozwiązania posiadają też oczywiste wady. Na wizytę do specjalisty możemy udać się tylko do wyznaczonych miejsc, więc przed wykupieniem pakietu musimy sprawdzić, jak daleko dana przychodnia znajduje się od naszego miejsca zamieszkania.

Drobnym drukiem



Umowa z ubezpieczycielem zakłada szereg wyłączeń, a więc sytuacji, w których opieka medyczna nie będzie nam przysługiwać. Nie do tyczy to tylko na przykład długotrwałego leczenia przewlekle chorych. Musimy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel, na przykład, nie pokryje kosztów świadczeń zdrowotnych osobom stosującym leki inne niż zapisane przez lekarza, czy pod znacznym wpływem alkoholu. Warto dokładnie przestudiować umowę, by wiedzieć, do czego nie mamy prawa jako pacjenci.

Grupowo czy indywidualnie?



Jeśli chcemy wykupić pakiet indywidualnie, dobrze rozważyć oferty proponowane przez banki. Bank może wynegocjować u ubezpieczyciela korzystne warunki, ponieważ dostarcza mu dużą ilość klientów. Ceny pakietów dla osób indywidualnych będą zawsze wyższe.

W ramach ofert dla firm, wielu ubezpieczycieli oferuje atrakcyjne pakiety dla pracowników. Jeśli, nasz pracodawca zdecyduje się na ich wykupienie, będziemy mogli również korzystać ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie, oczywiście, tylko do póki będziemy pracować w danym miejscu.

Ile to kosztuje?



Ceny poszczególnych ubezpieczeń mogą wahać się od kilku do kilkuset złotych miesięcznie. Więcej zapłacimy, jeśli zechcemy objąć opieką medyczną również naszą rodzinę. Takie polisy to wydatek średnio od 250zł do nawet 700zł miesięcznie. Ubezpieczenie indywidualne będzie tańsze, zapłacimy za nie przeważnie od 50-300zł. Wszystko zależy od tego, z wizyty u ilu specjalistów będziemy chcieli skorzystać.

Na co zwrócić uwagę?



Wybierać dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne sprawdź, przede wszystkim, co wchodzi w jego skład. Niestety, trudno porównywać oferty różnych ubezpieczycieli biorąc pod uwagę jedynie cenę pakietów, bowiem pakiety różnią się od siebie choćby ilością lekarzy różnych specjalności do których, w ramach ubezpieczenia możemy się udać. Porównywać możemy, natomiast, ilość dostępnych placówek. Ma to duże znacznie, szczególnie dla osób, które dużo podróżują i nie zawsze mogą, w trakcie choroby, zgłosić się do lekarza w miejscu zamieszkania.

