Według kodeksu pracy kobieta ciężarna może spędzić dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu na urlopie macierzyńskim. Większość kobiet nie korzysta z tego prawa. Dzięki temu nie tracą one czasu, który później mogą spędzić z dzieckiem i otrzymywania stuprocentowego zasiłku.

Zazwyczaj na dolegliwości ciążowe kobieta otrzymuje zwolnienie lekarskie od ginekologa. Ginekolodzy odmawiają jednak wystawiania zwolnień pacjentkom, gdyż obawiają się, że jest to niezgodne z wytycznymi ZUS. ZUS jednak nie wydał żadnych instrukcji w tym zakresie.

Lekarz sam powinien zdecydować, czy kobieta może skorzystać ze zwolnienia. Podobnie wygląda sytuacja z hospitalizacją. Kobieta przebywająca w szpitalu nie ma obowiązku korzystania z urlopu. Szpital ma obowiązek wystawić przyszłej matce zaświadczenie o niezdolności do pracy.

