Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązkiem lekarza jest wystawienie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Karta powinna zawierać informację o rozpoznaniu choroby, opis zastosowanego leczenia, wskazania co do dalszego sposobu leczenia, zalecenia związane ze sposobem życia oraz informacje dotyczące dawkowania leków i terminów konsultacji.

Niewywiązanie się z tego obowiązku jest naruszeniem praw pacjenta. Jednakże lekarz za naruszenie obowiązku wobec pacjenta odpowie dopiero wtedy, gdy pacjent w wyniku nieuzyskania odpowiedniej informacji poniesie uszczerbek na zdrowiu lub dozna rozstroju zdrowia.

Wówczas pacjent może zwrócić się do rzecznika praw pacjenta o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, 11.05.2011 r./ ak

