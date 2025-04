Zdaniem NFZ doszło do złamania prawa. Dr Krzyżanowski od 2005 roku wystawił 1222 recepty na darmowe leki. „Gazeta Wyborcza” przytacza wypowiedź Jolanty Pulchnej, rzeczniczki małopolskiego NFZ: „NFZ stoi na stanowisku, że każda ordynacja lekarska, każda recepta powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta, gdyż jest podstawą do wydawania publicznych pieniędzy. Szpital Uniwersytecki inaczej jednak interpretuje istniejące przepisy i dlatego sprawę rozstrzygnie sąd”.Zastępca dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uważa jednak, że doktor wypisywał recepty na swoje nazwisko i w takim razie nie musiał prowadzić dokumentacji medycznej pacjentów. Dodajmy, że w Polsce byli więźniowie obozów mają prawo do darmowych leków. Władze szpitala wysłały więc prośbę o zmianę decyzji do prezesa NFZ, ale nie otrzymały jeszcze odpowiedzi.Dr Witold Krzyżanowski to legendarna postać warszawskiej chirurgii. W czasie II wojny światowej został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Pracę w szpitalu zaczął w 1959 roku, przepracował 59 lat i przez cały ten czas w ramach wolontariatu przyjmował byłych więźniów obozów koncentracyjnych.Źródło: Gazeta Wyborcza, 2.03.2011/mn

Reklama