Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej musimy przedstawić dowód ubezpieczenia. Chodzi tu przede wszystkim o dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przeczytaj: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Co jest dowodem ubezpieczenia?

Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne to dowód ubezpieczenia.

Przykładowo dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę dowodami ubezpieczenia są: legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę.

Dla dziecka pracownika dowodem ubezpieczenia jest aktualna legitymacja rodzinna (kserokopia), dla dziecka osoby prowadzącej działalność gospodarczą, kopia dowodu opłacenia składki zdrowotnej oraz zgłoszenia do ubezpieczenia (druku ZUS ZCZA).

Uczeń lub student korzystając ze świadczeń, powinien okazać aktualną legitymację, lub inne zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki.

Przeczytaj: Czy studenci są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Brak dokumentu ubezpieczenia

Czy jednak przedstawienie dokumentu, stanowiącego dowód ubezpieczenia jest konieczne jeżeli nagle musimy skorzystać z opieki medycznej? Nie. W sytuacjach nagłych, gdy nie mamy przy sobie dokumentu ubezpieczenia, pacjenci powinni przedstawić taki dowód najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, o ile nadal przebywają w szpitalu lub w ciągu 7 dni od dnia zakończenia leczenia.

Przekroczenie tych terminów oznacza, że za leczenie zapłacimy z własnej kieszeni.

Reklama