Obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, przysługują leki refundowane w Polsce na takich samych zasadach jak w przypadku polskich pacjentów – przypomina w oficjalnym komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie prawo ma wynikać wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Lekarze wskazują jednak, że sprawa nie jest tak oczywista.

NFZ przypomina, że leki objęte refundacją należą do bezpłatnych świadczeń gwarantowanych, dostępnych również dla obywateli Ukrainy na podstawie specustawy.

Lekarze uważają, że nadal nie mogą w wielu przypadkach wystawić recept na leki refundowane. De facto chodzi o osoby najbardziej potrzebujące, bo o pacjentów z chorobami przewlekłymi. W wyniku ucieczki przed wojną często nie mają oni leków, ale przede wszystkim nie mają dokumentacji medycznej, a to niestety wiąże się z określonymi konsekwencjami, co podkreślają lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

My nie mamy podstaw, by takiemu choremu wystawić leki refundowane. Z naszej dokumentacji nie wynika bowiem, że pacjent jest przewlekle chory, został zdiagnozowany, wykonano mu specjalistyczne badania i na tej podstawie wystawiono receptę z odpowiednim poziomem refundacji. Nic takiego nie możemy zrobić, bo jeśli to zrobimy, to rozliczy nas z tego NFZ, nawet za kilka lat dostaniemy za to kary

– mówi Tomasz Zieliński, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.