U dziecka po obowiązkowym szczepieniu wystąpiła gruźlica. Teraz rodzice za ten trwały uszczerbek na zdrowiu domagają się od Skarbu Państwa 1 mln złotych odszkodowania i dożywotniej renty dla dziecka w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. To prawdopodobnie pierwszy pozew przeciwko państwu polskiemu. Dokumenty trafiły do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Można pozwać państwo polskie?

Prawo w Polsce nakazuje szczepić dziecko w pierwszej dobie od urodzenia. Na takim etapie nie da się stwierdzić, czy na przykład dziecko nie ma obniżonej odporności, co jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Ten argument zamierzają wykorzystać w sądzie rodzice, według których winę za chorobę dziecka ponosi Główny Inspektor Sanitarny – to on zaleca obowiązkowe szczepienie przeciw gruźlicy w pierwszej dobie życia.

„Rodzice dziecka są zdania, że skoro państwo wprowadza obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie, a oni się do niego zastosowali, to państwo powinno wziąć na siebie za to odpowiedzialność” – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mec. Arkadiusz Tetela.

Mecenas dodał też, że to pierwszy pozew przeciwko Polsce w sprawie niepożądanych skutków poszczepiennych. Do tej pory pozywano raczej firmy farmaceutyczne lub szpitale.

Naruszono prawa człowieka?

Rodzice zamierzają powołać się na orzeczenie z 9 lipca 2002 roku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że państwo, które stosuje przymus, a nie przewiduje systemu odszkodowań, narusza konwencję o ochronie praw człowieka.

„Jeśli dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu, rodzice mają prawo dochodzić swoich racji. Tym bardziej jeśli chodzi o błąd w stosowaniu substancji, a nie działanie niepożądane wpisane w ryzyko terapii” – mówił na łamach „Rzeczpospolitej” Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Według pełnomocnika rodziców szanse na uzyskanie odszkodowania są spore.

Źródło: Rzeczpospolita

