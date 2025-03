Pobyt w sanatorium jest jedną z form leczenia uzdrowiskowego. Aby wyjechać do sanatorium, trzeba mieć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Lekarz może pokierować nie tylko do sanatorium, ale też do szpitala uzdrowiskowego, na rehabilitację uzdrowiskową lub uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Osobno leczone są dzieci a osobno dorośli. Zanim zgłosisz się po skierowanie na pobyt w uzdrowisku, poznaj najważniejsze kwestie.

Spis treści:

Skierowanie do sanatorium przysługuje każdej osobie ubezpieczonej której stan zdrowia pozwala na taki pobyt. Mają zatem do tego prawo pracownicy, osoby prowadzące firmę, renciści, a także bezrobotni. Pacjent skierowany na leczenie uzdrowiskowe powinien być samodzielny, zdolny do samoobsługi i na tyle sprawny, aby dotrzeć do placówki i móc korzystać z zabiegów.

Leczenie w sanatorium obejmuje długą listę schorzeń, to m.in.:

cukrzyca,

otyłość,

choroby tarczycy,

osteoporoza,

choroby ortopedyczno-urazowe,

choroby układu nerwowego,

choroby reumatologiczne,

choroby kardiologiczne, nadciśnienie,

choroby górnych i dolnych dróg oddechowych,

choroby układu trawienia,

choroby skóry,

choroby ginekologiczne,

choroby nerek i dróg moczowych,

choroby oka,

choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Pełną listę uzdrowisk oraz obszarów, w których się specjalizują, znajdziesz na stronie: pacjent.gov.pl/artykul/co-i-gdzie-w-uzdrowisku

Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ albo pracuje w placówce, która ma taką umowę. To może być lekarz rodzinny, u którego pacjent się leczy, albo lekarz innej specjalizacji. Wypisanie skierowania nie wiąże się z żadną opłatą.

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatorium wystawiane są tylko w formie elektronicznej. Lekarz podejmuję decyzję o potrzebie leczenia uzdrowiskowego na podstawie aktualnego stanu zdrowia pacjenta, wskazań lub istniejących przeciwwskazań oraz wpływu leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Zanim dostaniesz skierowanie, lekarz zleci ci wykonanie badań, m.in.: OB, morfologia, badanie moczu.

Skierowanie do sanatorium w postaci papierowej jest wystawiane tylko wtedy, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu i do systemu e-zdrowie albo skierowanie dotyczy leczenia za granicą.

Leczenie w sanatorium może odbywać się nie częściej niż raz na 18 miesięcy, przy czym kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia w uzdrowisku. Skierowanie do sanatorium jest ważne 30 dni od dnia wystawienia.

Leczenie sanatoryjne niestety nie jest dostępne dla każdego pacjenta. Do przeciwwskazań należą:

czynna choroba nowotworowa lub niedawno leczona (5 lat w przypadku czerniaka, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaka złośliwego, nowotworu nerki; oraz 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia terapii),

ciąża i połóg,

choroba zakaźna w ostrej fazie,

każdy stan chorobowy, który mógłby ulec pogorszeniu pod wpływem pobytu w sanatorium.

Sanatorium dla dorosłych trwa 21 dni i jest częściowo odpłatne. Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci obejmuje 21 dni i jest świadczeniem bezpłatnym.

NFZ finansuje tylko część pobytu w sanatorium. Pacjent sam musi zapłacić za dojazd, częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie. Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym to koszt około 850 złotych za turnus 21-dniowy. Fundusz pokrywa m.in. koszty zabiegów.

Opłaty za pobyt w sanatorium różnią się w zależności od standardu pokoju i sezonu:

fot. Opłaty za pobyt w sanatorium / źródło: pacjent.gov.pl

Zwolnieni ze wszystkich opłat za sanatorium są:

pracownicy zakładów produkujących wyroby z azbestem,

dzieci i młodzież do 18. roku życia lub jeśli jeszcze się uczą – do ukończenia 26 lat,

dzieci z niepełnosprawnością w znacznym stopniu bez względu na wiek.

Warto też pamiętać, że do sanatorium można jechać z dofinansowaniem ZUS lub KRUS. W tym przypadku należy spełnić określone warunki, ale czas oczekiwania jest zwykle krótszy i chory nie ponosi opłat w przeciwieństwie do pobytu w sanatorium na NFZ. Z sanatorium można również korzystać prywatnie – wtedy należy opłacić samodzielnie cały pobyt wraz z zabiegami leczniczymi.

W sanatoriach są wykorzystywane naturalne formy wspierania zdrowia, takie jak wody mineralne, borowiny, fizykoterapia czy kinezyterapia. Oferta zabiegów może się różnić w zależności od placówki. W czasie pobytu pacjenci korzystają m.in. z takich zabiegów leczniczych i profilaktycznych jak:

gimnastyka indywidualna i grupowa,

krioterapia,

masaż leczniczy,

kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenach,

inhalacje,

natryski i bicze wodne,

okłady i zawijania lecznicze,

ciepłolecznictwo,

światłolecznictwo,

elektroterapia,

ultradźwięki,

magnetoterapia,

laseroterapia.

O tym, jakie metody leczenia będą najlepsze dla danej osoby, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę wskazania medyczne i ewentualne przeciwwskazania.

Po zarejestrowaniu skierowania w systemie dokument jest sprawdzany przez lekarza specjalistę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ocenia on celowość leczenia uzdrowiskowego w danym przypadku i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia. Gdy lekarz uzna, że świadczenie jest nieuzasadnione, nie potwierdzi skierowania i dokona jego zwrotu. Nie można się od tej decyzji odwołać.

Jeżeli lekarz NFZ zaakceptuje przesłane skierowanie, dostaniesz informację zawierającą numer skierowania, decyzję i przewidywany czas oczekiwania – te dane będą dostępne na twoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP. Dostaniesz też potwierdzenie listowne.

W każdej chwili możesz sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja twojego skierowania, w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy podać numer skierowania i datę urodzenia.

Czas oczekiwania na leczenie w sanatorium na NFZ dla dorosłych wynosi około 12 miesięcy, a w szpitalu uzdrowiskowym od 3 do 5 miesięcy. Gdy w sanatorium pojawi się wolne miejsce, otrzymasz potwierdzenie e-skierowania przez NFZ nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Oprócz pobytu w sanatorium są możliwe jeszcze inne rodzaje leczenia uzdrowiskowego, na które może skierować cię lekarz:

szpital uzdrowiskowy dla dorosłych – 21 dni, bezpłatny

szpital uzdrowiskowy dla dzieci – 27 dni, bezpłatny

rehabilitacja uzdrowiskowa w sanatorium uzdrowiskowym –28 dni, częściowo odpłatna

rehabilitacja uzdrowiskowa w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni, bezpłatna

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dzieci i dorosłych – od 6 do 18 dni, NFZ płaci tylko za zabiegi.

Komu przysługuje skierowanie do szpitala uzdrowiskowego?

Do szpitali uzdrowiskowych, nazywanych także sanatorium poszpitalnym, kierowani są pacjenci wymagający intensywniejszej opieki. Jest to kontynuacja leczenia prowadzonego w szpitalu. Przyznawany jest osobom, mającym poważne schorzenia, które aby powrócić do funkcjonowania, wymagają specjalnego leczenia uzdrowiskowego.

Do szpitala uzdrowiskowego kierowane są osoby, które przeszły:

zawał serca,

operację neurochirurgiczną,

operację kardiologiczną,

operację ortopedyczną,

urazy kostno-stawowe,

urazy wielonarządowe.

Natomiast na leczenie do sanatorium trafiają pacjenci przewlekle chorzy, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym.

Pobyt w szpitalu nie oznacza automatycznie wskazania do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego. Decyzja w tym zakresie należy do lekarza, specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ.

Kto wystawia skierowanie do szpitala uzdrowiskowego?

Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz zatrudniony w klinice bądź w szpitalu, w którym przebywał pacjent. Uprawnieni są do tego lekarze z oddziałów szpitalnych lub z poradni specjalistycznej:

ortopedycznej,

rehabilitacyjnej,

neurologicznej,

reumatologicznej.

Skierowanie jest wystawiane nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala. Do skierowania powinna być dołączona karta informacyjna leczenia szpitalnego zawierająca dane o przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych i zalecenia.

W obu wypadkach skierowanie jest weryfikowane przez lekarza specjalistę balneologa, rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej z oddziału NFZ.

To, ile trwa turnus, a także kwestie odpłatności zależą od tego, kto i na jakie leczenie został skierowany.

Sanatorium dla dorosłych

Turnus leczenia uzdrowiskowego w sanatorium trwa 21 dni (możliwe jest wydłużenie pobytu pacjenta, jeśli jego stan tego wymaga), a rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni. W ramach leczenia uzdrowiskowego przysługuje ci nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie (4 – przy rehabilitacji uzdrowiskowej), przez 6 dni w tygodniu. Ty ponosisz koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność jest różna – zależy od sezonu, w którym jedziesz i standardu zajmowanego pokoju.

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych

Podobnie jak w sanatorium, leczenie uzdrowiskowe trwa 21 a rehabilitacja – 28 dni. Taka sama jest liczba zabiegów. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala i z powrotem. Za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym otrzymasz zwolnienie.

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie uzdrowiskowe może się odbywać nie tylko stacjonarnie, ale też ambulatoryjnie. Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym ty ponosisz koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Natomiast NFZ finansuje zabiegi.

Sanatorium dla dziecka

Dzieci mogą być leczone w szpitalu uzdrowiskowym, korzystać z pobytu w sanatorium uzdrowiskowym lub tylko z samych zabiegów oferowanych przez sanatorium. O wskazaniu do leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz rodzinny lub specjalista, pod opieką którego leczy się dziecko.

Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki badań. Całą dokumentację przesyła do oddziału NFZ. Leczenie dzieci w sanatorium trwa 21 dni, natomiast w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzic lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym.

Możesz także wyjechać z dzieckiem do sanatorium bez skierowania. Płacisz wówczas za wszystkie zabiegi. Należy jednak pamiętać, że istnieją przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci (tzw. odczyn uzdrowiskowy). Dlatego warto wcześniej skonsultować się z lekarzem. To on musi zdecydować, czy i z jakich zabiegów skorzysta dziecko.

