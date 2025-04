Składki ZUS – jak powinny być odprowadzane?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wyliczane są one od wynagrodzenia, które pracownik otrzymał w konkretnym miesiącu. Jeżeli zdarzyło się, że w danym miesiącu nie zarobiliśmy żadnych pieniędzy, wtedy składki nie są odprowadzane.

Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do opłacania składek, lecz także do przekazywania do ZUS miesięcznego raportu nazywanego ZUS RCA. Jeżeli zdarzyło się, że pracownik nie miał w danym miesiącu żadnych oskładkowanych dochodów, pracodawca również przesyła do ZUS raport, jednak wartość składek jest zerowa. Dane z raportów muszą być przekazane również pracownikowi, aby mógł je sprawdzić i zgłosić ewentualne niejasności. Mogą być one przedstawione w postaci ZUS RMUA lub w innej formie czytelnej dla pracownika. Od 2012 roku pracownik nie dostaje raportów co miesiąc, ale raz w roku. Pierwszy taki raport powinniśmy otrzymać najpóźniej do 28 lutego 2013 roku.

Co zrobić gdy szef nie płaci składek?

Może się zdarzyć, że dane dostarczone nam w raporcie ZUS RMUA są niezgodne ze stanem faktycznym. Należy wtedy niezwłocznie zwrócić się do szefa o poprawienie błędów . Jeżeli w ciągu miesiąca dane nie zostaną skorygowane ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Jeżeli w ogóle nie otrzymaliśmy raportu możemy wnioskować, że nasz pracodawca nie opłaca za nas składek. Przede wszystkim powinniśmy poznać przyczynę takiego postępowania. Nie bójmy się pytać - mamy prawo upominać się o składki nawet za jeden miesiąc. Jeżeli rozmowa z szefem nie przyniesie żadnych rezultatów powinniśmy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie do ZUS.

Niepłacenie składek może okazać się dla pracodawcy bardzo kosztowne. Może zostać nałożona na niego kara w wysokości nawet do 5 000 zł. Oprócz tego pracownik ma możliwość złożenia na policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, przez co pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Czy nadal jesteśmy ubezpieczeni?

Oczywiście fakt, że pracodawca nie płacił składek na ubezpieczenie nie oznacza, że nie możemy korzystać z opieki zdrowotnej. Każdy pracownik podlega bowiem ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia pracy oraz jeszcze przez 30 dni po rozwiązaniu umowy. Jeżeli wybierzemy się do lekarza, nie musimy ponosić żadnych kosztów za wizytę. NFZ może nimi obciążyć naszego pracodawcę.

Jak to udowodnić?

Dowodem potwierdzającym, że mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej jest przede wszystkim dokument RMUA, kopia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z podpisem pracodawcy lub legitymacja ubezpieczeniowa z odpowiednią pieczątką. Jeżeli nie możemy udokumentować naszego ubezpieczenia w ten sposób, mamy prawo zwrócić się do ZUS o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Dokument powinniśmy otrzymać w ciągu siedmiu dni.

