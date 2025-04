Ciąża to stan fizjologiczny, a lekarze i medycyna mają na celu zapobieganie nieprawidłowościom. Gdy kobieta podejrzewa u siebie ciążę powinna zgłosić się do lekarza bądź położnej. Podczas jednej z pierwszych wizyt jest ona informowana o tym, jaki jest plan przebiegu ciąży i porodu. Oczywiście plan w zależności od pojawiających się powikłań może ulec zmianie. Przekazanie wyczerpujących informacji na temat ciąży i porodu pozwala uspokoić kobietę. Dzięki przeprowadzonej rozmowie, wie ona jakie sytuacje i objawy są naturalne, a jakie świadczą o patologii. Prowadzona w ten sposób opieka ma ułatwić współpracę między ciężarną a personelem medycznym.

Zgodnie ze standardem kobieta ma prawo do wybrania miejsca, gdzie chce rodzić i może dokonać wyboru położnej. Może ona również wybrać pozycję, w jakiej chciałaby rodzić. Nowością jest wprowadzenie dwugodzinnego kontaktu z dzieckiem „skóra do skóry”, który ma korzystne działanie i dla mamy, i dla dziecka.

Standard nie uwzględnia znieczulenia, które nadal jest dla większości rodzących pacjentek płatne. Znieczulenie może bowiem wpływać negatywnie na przebieg porodu i dziecko. Pod wpływem znieczulenia spowolniona jest akcja porodowa, co może prowadzić do cesarskiego cięcia. Noworodek urodzony w znieczuleniu może mieć kłopoty ze ssaniem i nie ma wyrzutu adrenaliny.

Standard określony jest w rozporządzeniu i jego naruszenie będzie uznawane za łamanie praw pacjenta.

Źródło: 8.03.2011 r./ak

