Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia na Słowacji. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują na Słowacji.

Akcje ratunkowe Słowackiego Pogotowia Ratunkowego są płatne, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

W ramach EKUZ można korzystać opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy, którzy posiadają umowy z jednym z pięciu towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych. Aby móc skorzystać z opieki zdrowotnej należy wybrać, któreś z towarzystw ubezpieczeniowych.

Wizyta u lekarza

Pacjenci przed wizytą u lekarza powinni przedstawić kartę EKUZ.

Do lekarza specjalisty należy zgłaszać się ze skierowaniem.

Przeczytaj: Wyjazd na narty, a publiczna pomoc medyczna w Unii Europejskiej

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach skierowanie nie jest konieczne. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Opłata za świadczenia ambulatoryjne i pobyt w pogotowiu objęte są opłatą zryczałtowaną w wysokości 1,99 EUR.

Transport medyczny jest odpłatny. Pacjent ponosi koszt 0,07 EUR za kilometr.

Leki

Recepty na leki refundowane może wystawić każdy lekarz. Obowiązuje zryczałtowana opłata za leki na receptę - 0,17 EUR.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrotu kosztów leków można się ubiegać po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków. W przypadku korzystania z prywatnych usług lekarskich, nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Numery alarmowe:

Reklama

Numer ratunkowy - 112

Policja - 158

Straż miejska - 159

- 159 Pogotowie ratunkowe - 155

Straż pożarna - 150

Górskie pogotowie ratunkowe - HZS - 18300

Reklama

UWAGA

Za akcję ratunkową Słowackiego Pogotowia Ratunkowego pobierane są opłaty. Samo udzielenie pomocy medycznej jest bezpłatne. Pacjent musi zapłacić za przybycie ratowników, użycie helikoptera, samochodu czy skutera śnieżnego. Jeżeli wypadek wydarzył się na wyznaczonym stoku narciarskim, narciarz nie ponosi kosztów. Należy wykupić prywatne ubezpieczenie, które uwzględniać będzie koszty poszukiwań i ratownictwa.

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą na Słowację?

Źródło: www.nfz.gov.pl/www.msz.gov.pl/ak