Kobiecie, która złożyła zwolnienie lekarskie po śmierci nowo narodzonego dziecka, przysługuje zasiłek macierzyński do upływu 56 dni od dnia porodu. Po tym czasie ma ona prawo do świadczeń chorobowych. Reguluje to Art. 180 ¹ § 1: w przypadku urodzenia martwego dziecka lub gdy umrze on przed 8. tygodniem życia kobiecie przysługuje 8-tygodniowy urlop po porodzie (nie krócej niż 7 dni od dnia śmierci dziecka).

Reklama

Pracownica może uzyskać prawo do wynagrodzenia chorobowego, jeśli jej niezdolność do pracy będzie trwała po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu jest podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu macierzyńskiego za okres przed porodem. Od dnia porodu zaś podstawą do jego przyznania jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona przez podatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

Więcej dowiesz się z serwisu Prawa pacjenta.

Źródło: "Rzeczpospolita", 24.08.2012/mn

Reklama

Zobacz także: Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński