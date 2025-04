Kto może się leczyć „za darmo”?

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby ubezpieczone i członkowie ich rodziny, czyli dzieci, małżonek oraz rodzice i dziadkowie, jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Do którego roku życia dzieci podlegają ubezpieczeniu? Czy osoby nieubezpieczone mogą korzystać z usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ?

Przeczytaj: Komu przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych?

Za jakie usługi zdrowotne trzeba zapłacić?

Leczenie w publicznej służbie zdrowia zazwyczaj jest bezpłatne. Które świadczenia są gwarantowane, a do których pacjent musi dopłacić z własnej kieszeni? Dlaczego za wydawanie orzeczeń lekarskich pacjent musi zapłacić?

Przeczytaj: Kiedy należy płacić za leczenie

Jak udowodnić, że jest się ubezpieczonym?

Zapisując się do lekarza lub idąc do szpitala musimy przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego, w przeciwnym razie możemy zostać zmuszeni do samodzielnego sfinansowania leczenia. Jakie dokumenty potwierdzają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Jaki dokument należy przedstawić w przychodni, aby potwierdzić prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych?

Przeczytaj: Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki

Ubezpiecz się sam

Jeżeli nie jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, możesz ubezpieczyć się samodzielnie. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania ubezpieczenia? Jakie poniesiemy koszty ubezpieczenia, jeżeli przerwa w opłacaniu składek trwała kilka lat?

Przeczytaj: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Rehabilitacja

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie osobie chorej lub niepełnosprawnej pełnej lub możliwej do uzyskania sprawności. Rehabilitacja może być przeprowadzana w domu pacjenta, w warunkach ambulatoryjnych albo w ośrodku lub oddziale dziennym. Odpowiedni rodzaj zabiegów i miejsce ich wykonywania dostosowywane są do potrzeb pacjenta. Kto wystawia skierowanie na rehabilitację? Jaki może być czas trwania rehabilitacji?

Przeczytaj: Wszystko o rehabilitacji

Sanatoria i uzdrowiska

Do uzdrowiska można wyjechać w ramach kontynuacji leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, rehabilitacji bądź leczenia chorób przewlekłych. Warto skorzystać z takiego wyjazdu, gdyż pozwoli on podreperować zdrowie, a co więcej jest bezpłatny. Jakie dokumenty są potrzebne, aby wyjechać?

Przeczytaj: Leczenie uzdrowiskowe – ważne informacje