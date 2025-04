Zadaniem systemu eWUŚ jest przede wszystkim uproszczenie i usprawnienie procesu weryfikacji uprawnień pacjentów. "Największą zaletą systemu eWUŚ jest to, że od 1 stycznia 2013 roku pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, czyli książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA" – komentuje Adam Kołodziejczyk product manager oprogramowania Comarch OptiMED24.

Z drugiej strony eWUŚ ma ułatwić rozliczanie świadczeniodawcy z płatnikiem, i co ważne, wszystkie ewentualne uwagi i reklamacje wynikające z błędnego statusu ubezpieczenia pacjenta od stycznia 2013 będą rozpatrywane przez NFZ. Takie rozwiązanie uchroni świadczeniodawców od dodatkowych kosztów związanych z korektą rozliczeń.

"Optymalny system do obsługi placówki medycznej dzięki właściwie przygotowanej integracji z eWUŚ powinien łączyć w sobie dwie podstawowe funkcje: z jednej strony skrócić czas obsługi pacjenta w rejestracji w porównaniu z dotychczasowym procesem weryfikacji, a z drugiej – usprawnić proces rozliczenia z NFZ" – dodaje Kołodziejczyk.

Świadczeniodawca będzie miał możliwość weryfikacji uprawnień poprzez dedykowany portal internetowy lub branżowe oprogramowanie, które jest zintegrowane z systemem eWUŚ.

"Takim oprogramowaniem jest OptiMED24 – umożliwia kontrolę uprawnień podczas procesu obsługi pacjenta w rejestracji i wizyty w gabinecie. Dzięki zintegrowanemu systemowi obiegu informacji w oprogramowaniu OptiMED24 lekarz badający pacjenta w gabinecie dostaje automatycznie informację o statusie ubezpieczenia, a w przypadku niepotwierdzenia uprawnień przez eWUŚ informację o przedstawieniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczkę ubezpieczeniową lub druk RMUA) lub złożeniu oświadczenia o prawie do świadczeń podczas rejestracji - to duże usprawnienie" – komentuje ekspert z Comarch e-Zdrowie.

