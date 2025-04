Po poronieniu

Ponieważ poronienia występują często, a wiążą się z obecnością nowego istnienia, nowego człowieka, który zmarł, także prawo zostało podporządkowane tak, aby ułatwić pogodzenie się ze stratą i umożliwienie godnego pożegnania dziecka. Jest to ważne szczególnie dla rodziców i bliskich upragnionego maleństwa, którzy dzięki temu mogą łatwiej pogodzić się z zaistniałą sytuacją.

Za co odpowiedzialny jest szpital?

W szpitalu lekarze opiekujący się kobietą mają obowiązek udzielenia jej informacji oraz zapewnienia spokoju psychicznego. Kobieta ma prawo do uzyskania w razie prośby dokumentacji medycznej. Szpital, bez względu na czas trwania ciąży, wystawia zgłoszenie urodzenia dziecka, które należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd ten następnie sporządza akt urodzenia, który po zaznaczeniu odpowiedniej adnotacji jest jednocześnie aktem zgonu. Prawo to dotyczy także dzieci, które poronione lub urodzone zostały w domu lub poza granicami Polski. Jest to ułatwieniem dla kobiet, które roniły w warunkach innych niż szpitalne.

Co z pogrzebem?

W przypadku chęci pochowania dziecka, szpital wystawić musi akt zgonu dziecka, na podstawie którego uzgadnia się formalności. Zasiłek pogrzebowy należy się bez względu na czas zakończenia ciąży, należy się udać do ZUS-u.

Urlop?

Kobieta, która urodziła martwe dziecko, ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 8 tygodni oraz zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca wymagać będzie skróconego odpisu aktu urodzenia.

