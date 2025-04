Osoby niepełnosprawne przez wiele lat czekają na szansę zawodowego rozwoju. Część z nich szuka zatrudnienia w urzędach pracy, przegląda ogłoszenia, pracuje dorywczo. Takie oferty nie zawsze jednak odpowiadają ich wykształceniu, zainteresowaniom czy wiedzy. Dlatego, jeśli osoba niepełnosprawna nie może znaleźć dla siebie zatrudnienia powinna rozważyć inną możliwość i zastanowić się, czy nie warto założyć własnej firmy.

Reklama

Skorzystaj z dotacji

Żeby założyć własną działalność gospodarczą potrzebujemy wkładu kapitału. Często stanowi to główną przeszkodę dla młodych przedsiębiorców. Jednak nie są oni pozostawieni sami sobie. Wiele nowo powstałych firm może bowiem liczyć na szereg dotacji i grantów na rozwój swojej działalności. Szeroką ofertę proponuje Unia Europejska, a także różne rządowe programy wspierające. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze wsparcia publicznego udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub organy samorządu powiatowego.

Dlatego, jeśli masz pomysł na własny biznes i jesteś osobą niepełnosprawną, warto skonsultować go najpierw z urzędnikami oraz doradcami tak, aby poszukać sposobów dodatkowego finansowania. – Chcemy zaktywizować jak najwięcej osób niepełnosprawnych do działania. Dlatego każdy, kto jest zainteresowany prowadzeniem swojej działalności gospodarczej może przyjść lub zadzwonić do naszego punktu informacyjnego i tam otrzyma wszystkie niezbędne informacje – mówi Karolina Małecka, koordynatorka programu Pomóż Sam Sobie, który promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych na terenie Poznania. – Pomagamy osobom niepełnosprawnym w ich zawodowym rozwoju, bo wiemy, że często mają one dużo świetnych pomysłów, ale nie wierzą w powodzenie ich realizacji. My pomagamy im zrobić ten pierwszy krok, załatwić formalności, doradzamy jak rozwiązać podstawowe problemy. Taka pomoc jest bardzo ważna na starcie każdej firmy, szczególnie zakładanej przez osobę niepełnosprawną – dodaje.

Przeczytaj: Pracodawco, nie obawiaj się zatrudnić osobę niepełnosprawną!

Reklama

Bądź aktywny



Zachęcanie niepełnosprawnych do zakładania własnych firm jest elementem zmiany polityki społecznej z pasywnego na aktywne. Jednak firmy prowadzone przez osoby niepełnosprawne to nie tylko teoria – doskonale sprawdzają się one w praktyce. W Polsce co roku przyznawana jest nagroda pod nazwą „Lodołamacz” w kategorii najlepszy w kraju niepełnosprawny szef firmy. W każdej kolejnej edycji startuje w niej coraz więcej przedsiębiorców, którzy zdecydowali się założyć własną działalność i realizować swoje wymarzone plany biznesowe. W zeszłym roku laureatem tego konkursu został Ryszard Cebula, niewidomy pracodawca z Rzeszowa, który budując własną przyszłość zawodową znalazł pracę nie tylko dla siebie, ale również dla innych osób, w tym dla niepełnosprawnych. – Dziś firma, której jestem właścicielem zatrudnia 57 osób i w różnych rankingach jest zaliczana do 100 największych firm Podkarpacia – mówi Ryszarda Cebula, właściciel firmy „Hurt-Papier”. – Niepełnosprawność nie odebrała mi też moich pasji. Lubię podróżować. Cóż z tego, że nie widzę, ale czuję wiatr, słońce, zapach morza, lasu, smak innych krajów – dodaje.

Przeczytaj: Co znajduje się w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych?

Pozytywnych przykładów aktywnego zaangażowania osób niepełnosprawnych jest coraz więcej. Znoszą oni granice i sami kreują świat wokół siebie. Niepełnosprawni potrafią być też przedsiębiorczy, dlatego coraz chętniej realizują swoje autorskie pomysły zawodowe.

Źródło: informacjia prasowa/ akj