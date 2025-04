Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Szwecji. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Szwecji.

Leczenie dzieci do 20. roku życia, osób ubezpieczonych jest bezpłatne.

W ramach EKUZ można korzystać opieki zdrowotnej świadczonej w państwowych i prywatnych placówkach, które funkcjonują w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Wizyta u lekarza

Pacjenci przed wizytą u lekarza powinni przedstawić kartę EKUZ. W zależności od hrabstwa pacjent płaci za wizytę od 100 do 300 SEK.

Pacjent ponosi pełne koszty leczenia stomatologicznego do momentu przekroczenia limitu. Przy dłużej trwającym leczeniu pacjent płaci cześć nadwyżki ponad tę kwotę.

Do lekarza specjalisty należy zgłaszać się ze skierowaniem.

Dopłaty za świadczenia stomatologiczne wynoszą: 15% za badanie i wypełnienie, do 75% za protetykę.

Pobyt w szpitalu

Do szpitala można się zgłosić bez skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ.

Za leczenie ambulatoryjne pobierana jest opłata zryczałtowana w wysokości około 250 SEK.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu należy wnieść opłatę w wysokości 80 SEK.

Transport sanitarny możliwy jest po uzyskaniu skierowania. Zazwyczaj jest on odpłatny. Chory musi ponieść 70% kosztów przejazdu. Jedynie w stanach nagłych transport jest nieodpłatny.

Leki

Recepty na leki refundowane może wystawić lekarz, pracuje w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Leki na receptę są pełnopłatne, gdy pacjent zapłaci za nie mniej niż 900 SEK. Jeżeli koszt leków mieści się w granicach 900 - 4300 SEK pacjent płaci 10 - 50% ceny, od 4300 SEK - nie ponosi kosztów współpłacenia.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów możliwy jest po okazaniu dowodów zapłaty i oryginałów rachunków. W przypadku korzystania z prywatnych usług lekarskich, nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

Źródło: www.nfz.gov.pl/www.msz.gov.pl/ak