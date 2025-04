Od 1 marca zmieniła się organizacja nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, z której można skorzystać po 18.00 każdego dnia oraz w weekendy i święta. Zmiana pomoże zwłaszcza rodzicom małych dzieci, które najczęściej gorączkują wieczorem. Do tej pory każdy pacjent był przypisany do punktu nocnej pomocy, z którym umowę miał jego lekarz „dzienny”. Pacjenci jednak często omijali tę rejonizację i zgłaszali się do szpitalnej izby przyjęć, które mają zajmować się poważniejszymi przypadkami niż np. grypa. Obecnie na każde 50 tys. mieszkańców pracują nocą jeden lekarz i pielęgniarka. Mieszkańcy małych miast muszą często dojeżdżać do lekarza. Punkty przyjmują już jednak chorych niezależnie od ich miejsca zamieszkania – nie ma rejonizacji. Jak znaleźć lekarza dyżurującego nocą? „Dzienne” poradnie muszą umieszczać w widocznym miejscu adresy i numery telefonów nocnych poradni. Minister Ewa Kopacz stara się o wprowadzenie telefonicznego systemu dla całej Polski. Zyskaliby na tym pacjenci, szpitale, pogotowia i oddziały ratunkowe.Taka nocna pomoc lekarska działa jak poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz może dojechać do chorego, gdy ten nie jest w stanie tego zrobić. Źródło: Gazeta Wyborcza, 7.03.2011/mn

