Recepta jest podstawą wydania przez farmaceutę niektórych leków, które mają zostać użyte przez chorego w trakcie leczenia. To, jak powinna wyglądać recepta i co powinno być w niej zawarte reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

W rozporządzeniu tym, zostały wskazane również terminy ważności recept, które zależne są od tego, na jakie leki została wystawiona recepta.

Żelazną zasadą jest to, że termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia.

Natomiast w przypadku recept na antybiotyki oraz wystawionych w ramach pomocy doraźnej, termin realizacji recepty nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

Jeszcze inne terminy przewidziane są dla:

1. recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych – 120 dni od daty wystawienia,

2. recept na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta – 90 dni od daty wystawienia.

Data wystawienia recepty jest niezbędna! Jej brak lub przekroczenie terminu przewidzianego na realizację recepty będzie wiązał się z odmową farmaceuty wydania leku.

Nieczytelna recepta

Warunek ten jest, niestety, nie do końca zależny od pacjenta. Nie mniej jednak, warto dopilnować, aby recepta była wypełniona czytelnie. Jest to o tyle istotne, że aptekarz nie zrealizuje recepty, z której nie jest w stanie odczytać nazwy leku.

Problem może wystąpić również wówczas, gdy recepta jest pokreślona. Jeżeli lekarz, wypełniając receptę popełni błąd, powinien go skreślić, przystawić pieczątkę i podpisać się. Dopiero taka recepta (mimo pomyłki) zostanie zaakceptowana w aptece.

Oczywiście, recepta nie zostanie zrealizowana także wówczas, gdy nie będzie spełniać warunków przewidzianych w ustawie, co do jej wyglądu i wymiarów. Nawet jeżeli spełnia wszelkie wymogi formalne (np. wskazanie danych pacjenta, pieczątka i podpis lekarza, data wystawienia) może nie zostać przyjęta przez aptekarza, ze względu na to, że nie odpowiada obowiązującemu wzorowi.

