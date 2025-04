W Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1411), która reguluje kompleksowo problemy związane z pośmiertnym dawstwem narządów, przeszczepami między członkami rodziny, pozyskiwaniem narządów od osób pozostających w stosunkach partnerskich, dawstwa tkanek odnawialnych, zasad przeszczepiania, tworzenia banków tkanek i krwi pępowinowej. Regulacje wskazanej ustawy odnoszą się również do kwestii pozyskiwania narządów dla celów medycznych (diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych).

Dodatkowe uregulowania związane z problemem postaw etycznych wobec tematyki transplantacji zawierają art. 35-37 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Na gruncie prawa europejskiego - jako znaczący akt prawny - należałoby wskazać Rezolucję 29. Komitetu Ministrów Rady Europy z 11 maja 1978 r. „Harmonizacja ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących pobierania, przeszczepów i transplantacji substancji pochodzenia ludzkiego”.

Wspomnieć można także o Deklaracji Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z Sydney o Stwierdzeniu Zgonu i Pozyskiwaniu Narządów z 1968 r., znowelizowanej na zjazdach Światowego Stowarzyszenia Lekarzy we Włoszech (Wenecja) w 1983 r. i w Republice Południowej Afryki (Pilanesberg) w 2006 r.

Rozwiązania prawne międzynarodowe mają charakter ogólny, natomiast pierwszeństwo ma ustawodawstwo danego kraju, w tym przypadku polska ustawa z 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

