Jak wynika z praktyki klinicznej, bardzo duża ilość narządów pobierana jest od osób, które zmarły w wyniku zdarzeń będących przedmiotem zainteresowania organów ścigania, takich jak policja i prokuratura. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w przypadku podejrzenia, że śmierć nastąpiła wskutek czynu zabronionego, co odnosi się również do ofiar wypadków drogowych, zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1411) dotyczący tzw. pobierania w postępowaniu dowodowym.

Treść tego artykułu stanowi, że jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, pobrania komórek, tkanek i narządów można dokonać po uzyskaniu od właściwego prokuratora informacji, że nie wyraża sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek i narządów, a gdy postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu - stanowiska sądu rodzinnego.

Do przepisu powyższego, na podstawie delegacji ustawowej z art. 8 ust. 2 ustawy „transplantacyjnej”, zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2007, nr 210, poz. 1532).

Kiedy można pobrać narządy, komórki i tkanki zmarłego?

Jego treść szczegółowo reguluje powyższe kwestie. Rozporządzenie to określa, że jeżeli komórki, tkanki lub narządy mają być pobrane ze zwłok osoby w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, kierownik podmiotu, w którym ma nastąpić ich pobranie, albo lekarz przez niego upoważniony, występuje (obowiązkowo i co do zasady na piśmie) do właściwego prokuratora lub sądu rodzinnego w celu uzyskania informacji lub stanowiska o niewyrażeniu sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek lub narządów. Przy czym w przypadku gdy nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, właściwym prokuratorem jest tutaj prokurator, w którego rejonie został popełniony czyn zabroniony stanowiący przestępstwo, w wyniku którego nastąpił zgon, albo w którego rejonie nastąpił zgon, a gdy i to nie jest wiadome - prokurator, w którego rejonie zostały odnalezione zwłoki.

W przypadkach szczególnych, niecierpiących zwłoki, wystąpienie, o którym mowa powyżej, może być przekazane w każdy sposób, w szczególności za pomocą faksu, środków komunikacji elektronicznej lub jego treść może być podana telefonicznie, a dopiero później może być potwierdzona na piśmie.

Co powinno zawierać wystąpienie o pobranie narządów, tkanek i komórek od zmarłego?

Wystąpienie powinno zawierać:

imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, chyba że dane te nie są znane, datę zgonu, wskazanie okoliczności, które doprowadziły do śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powodują uzasadnione podejrzenie, że zgon mógł być wynikiem czynu zabronionego, stanowiącego przestępstwo, określenie komórek, tkanek lub narządów, które mają być pobrane, oświadczenie lekarza, że pobranie komórek, tkanek lub narządów nie będzie stanowiło przeszkody w ustaleniu przyczyny zgonu, określenie komórek, tkanek lub narządów, które mogą być pobrane i zabezpieczone na potrzeby postępowania dowodowego.

Dodatkowo do wystąpienia na piśmie dołącza się dokument o stwierdzeniu zgonu osoby, której dotyczy wystąpienie.

Informację lub stanowisko o niewyrażeniu sprzeciwu prokurator lub sąd rodzinny niezwłocznie przekazuje występującemu na piśmie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub faksem (niezwłocznie potwierdzając w sposób pisemny).

