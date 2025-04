Z bezpłatnej opieki medycznej może skorzystać obcokrajowiec, pochodzący z kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii. Musi być on jednak ubezpieczony i posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że EKUZ nie obejmuje leczenia planowanego oraz leczenia w prywatnych placówkach, które nie podpisały kontraktu z NFZ.

Jeżeli osoba ubezpieczona przyjechała do Polski na dłuższy okres czasu, powinna zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego dla miejsca pobytu. W NFZ należy złożyć formularz E100, S1 lub S2, które umożliwią rejestracje w oddziale. W przypadku osób, które nie planują dłuższego pobytu, wystarczającym dokumentem jest EKUZ.

Źródło: „Prawo co dnia” – dodatek do „Rzeczpospolitej”, 19.10.2011 r./ akj

