EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zanim rozpoczniesz przygotowania do wyjazdu zgłoś się do NFZ o jej wydanie. Dzięki karcie, ci którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej i nie tylko (także w takich krajach jak Szwajcaria, Norwegia, Islandia, czy Liechtenstein).

Karta upoważnia nas do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych na tych samych zasad co obywatele kraju, w którym spędzamy urlop. Nie oznacza to, że opieka zdrowotna będzie w całości bezpłatna, tak jak w Polsce.

Kto może dostać EKUZ?

Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone, w tym członkowie rodziny ubezpieczonego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana dla jednej osoby. Własną kartę muszą mieć również dzieci.

Sama karta jest wydawana osobom, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego UE w celach turystycznych, by odwiedzić rodzinę lub znajomych, w celu podjęcia studiów czy też jako oddelegowany pracownik.

Jak otrzymać kartę?

Kartę EKUZ można otrzymać na podstawie złożonego wniosku, który należy przesłać do dowolnego oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki musi być również zaopatrzony w dokumenty potwierdzające tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ.

Terminy ważności karty są różne w zależności od osoby, która się o nią ubiega.

Dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne karta jest ważna przez 5 lat. Z kolei osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zatrudnienia, jak również studenci ubezpieczeni przez uczelnię, czy osoby pobierające rentę otrzymują kartę ważną przez 6 miesięcy.

Czy wszystkie świadczenia są bezpłatne?

Dzięki posiadaniu karty turysta może korzystać z opieki zdrowotnej na obszarze UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Co jednak istotne dostęp ten nie oznacza, że obowiązują nas takie same zasady dotyczące za usługi medyczne, jak w Polsce. EKUZ daje jedynie możliwość posiadaczowi karty korzystania z tych samych praw w dostępie do opieki medycznej, jakie ma obywatel danego kraju.

Jeżeli w danym kraju istnieje system współpłacenia za usługi medyczne, wtedy też posiadacze karty muszą się do tego dostosować, a wydatki przez nich poniesione nie są refundowane przez NFZ.

Będąc w Austrii czy Szwajcarii turysta musi zapłacić za te same usługi, za które płacą obywatele tych krajów.

Pobyt w austriackim szpitalu jest odpłatny. Za dzień hospitalizacji trzeba zapłacić 10 euro. Obywatel Polski, posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego musi pokryć tę kwotę z własnej kieszeni.

Co istotne EKUZ nie obejmuje też kosztów leczenia w prywatnej służbie zdrowia.

