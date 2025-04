Osoba, która pracuje na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Jeżeli zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, pracodawca musi opłacać składki na to ubezpieczenie.

Zasady są wtedy identyczne jak przy angażach pracowniczych. Gdy pracownik jest chory pracodawca składa raport ZUS RSA (zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy). Jeżeli pracownik nie zgłosił pracodawcy wniosku o objęciu ubezpieczeniem chorobowym, nie przysługuje mu zasiłek.

Źródło: „Prawo co dnia” dodatek do „Rzeczpospolitej”, czerwiec 2011/ak

