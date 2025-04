Osoba, która zachoruje podczas urlopu bezpłatnego, nie może uzyskać zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego ani świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż w tym czasie nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Nie dotyczy to sytuacji, w której niezdolność do pracy powstanie podczas urlopu bezpłatnego i będzie trwać po jego zakończeniu. W takich okolicznościach pracownik otrzyma zasiłek tylko za okres choroby po urlopie.

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy nie przysługuje również pracownikowi, któremu wraz z końcem urlopu ustało zatrudnienie. Może on jednak wraz z zakończeniem urlopu uzyskać świadczenie. Jeżeli osoba niezdolna do pracy nie ma prawa do emerytury, renty, nie podjęła ani nie kontynuuje działalności zarobkowej, ale ma wymagany okres do nabycia prawa do zasiłku chorobowego, otrzyma zasiłek.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 26.04.2011/ak

