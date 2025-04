Większości kobiet myśli, że urlop macierzyński jest wtedy, gdy młoda matka poświęca czas nowo narodzonemu dziecku. Tymczasem przysługuje on także po poronieniu. Jak się o niego ubiegać?

Urlop po poronieniu

Niezależnie od tego, w którym tygodniu ciąży kobieta straciła dziecko, ma prawo ubiegać się o urlop macierzyński. W tym celu powinna zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a akt przekazać pracodawcy. Do takiego zarejestrowania niezbędna jest karta martwego dziecka. Wystawia ją szpital wtedy, gdy płeć dziecka jest już możliwa do ocenienia. Jeśli jednak nie jest to możliwe ze względu na zbyt krótki czas trwania ciąży, kobieta może wykonać badania genetyczne, które pomogą tę płeć określić.

Gdy Urząd Stanu Cywilnego zarejestruje dziecko, wydaje akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, który zastępuje akt zgonu. Dzięki temu dokumentowi kobieta może uzyskać urlop macierzyński, ale też odebrać zasiłek pogrzebowy.

Wniosek wraz z aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego należy przedstawić pracodawcy. Nie może on odmówić wówczas urlopu. Kobiecie przysługuje wówczas 56 dni w pełni płatnego urlopu macierzyńskiego.

