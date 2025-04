Po urodzeniu dziecka, kobiecie przysługuje osiem tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop ten może zostać przerwany w przypadku, gdy z powodu choroby noworodek zostanie poddany hospitalizacji. Gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, pracownica powinna złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o przerwę w urlopie macierzyńskim. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie z informacją, jak długo dziecko przebywało w szpitalu. Po upłynięciu tego okresu, pracownica może kontynuować urlop, korzystając z jego pozostałej części.

W sytuacji, gdy urlop macierzyński dobiegł końca i bezpośrednio po jego zakończeniu kobieta skorzystała z dodatkowego urlopu, urlop ten nie może zostać przerwany na czas pobytu dziecka w szpitalu. Matce nie przysługuje też prawo do otrzymania zasiłku z tytułu choroby dziecka, na przykład zasiłku opiekuńczego. Gdy jednak pracownica korzystając z urlopu, jednocześnie wykonuje pracę u pracodawcy świadczącego jej urlop – wtedy może wystąpić o jego przerwanie.

Zobacz także: Roczny urlop macierzyński - wniosek

W 2011 roku wymiar dodatkowego urlopu wynosi maksymalnie dwa tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i maksymalnie trzy tygodnie w przypadku narodzin co najmniej dwójki dzieci. Urlop taki może zostać udzielony tylko jednorazowo na pisemny wniosek pracownicy. Jak wspomniano powyżej, podczas tego urlopu kobieta może wykonywać obowiązki pracownika, jednak w wymiarze godzin nie przekraczającym połowy pełnego czasu pracy.

Pracodawca, po odpowiednio wczesnym zgłoszeniu chęci podjęcia obowiązków pracownika i dopełnieniu wszystkich formalności, jest zobowiązany do uwzględnienia takiego wniosku.

Zobacz też: Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Źródło: „Gazeta Prawna”, artykuł „Hospitalizacja dziecka nie przerywa dodatkowego urlopu macierzyńskiego”, 21.07.2011/mk

Reklama