Zgodnie z art. 182 kodeksu pracy, panowie wychowujący dziecko mają prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia – a od 2012 roku dwóch tygodni (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia). Ilość posiadanych dzieci nie wpływa na czas urlopu , jak to ma miejsce w przypadku urlopu macierzyńskiego. Urlop ojcowski można wziąć niezależnie od tego, czy matka jest zatrudniona, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy i czy brała już urlop macierzyński. Urlopy te są więc od siebie niezależne i mogą być brane w różnych okresach.

Wniosek urlopowy należy wypisać nie później niż na 7 dni przed urlopem. Co ważne, pracodawca nie może odmówić. W przypadku dziecka adoptowanego, na urlop można pójść w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu, nie później niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia.

Pracownikowi korzystającemu z urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. W trakcie jego trwania jest również objęty ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Może także domagać się urlopu wypoczynkowego tuż po zakończeniu urlopu ojcowskiego.

