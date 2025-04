Projekt nowelizacji zakłada ograniczenie ilości sprzedawanych leków do jednego opakowania. Ustawa ma zabronić zakupów w ilości hurtowej, które mogą się przyczynić do używania tych preparatów do celów pozamedycznych, takich jak odurzanie się poprzez spożywanie dużej ilości pseudoefedryny.

Jak działa pseudoefedryna?

Pseudoefedryna działa w sposób podobny do amfetaminy. Środek całkowicie likwiduje senność, znacznie poprawia zdolność koncentracji, usuwa zmęczenie. Jeśli chodzi o efekty somatyczne należą do nich: drżenie mięśni (zwłaszcza rąk), przyspieszone i wzmocnione bicie serca, zwiększone wydzielanie śliny, zwiększony popęd seksualny, brak łaknienia.

Spożycie dużej ilości pseudoefedryny powoduje odurzenia oraz odczucia zbliżone do odczuć narkotycznych.

Kto przyjmuj pseudoefedrynę?

Skala przyjmowania leków na katar w nadmiernych ilościach nie jest łatwa do zbadania. Jest to popularne w kręgach studenckich, szczególnie w okresach wzmożonej nauki. Ale również w młodszych środowiskach licealnych jak również gimnazjalnych. Wśród młodszego pokolenia pokutuje pogląd o odchudzających właściwościach tego typu specyfików.

Przyjmowanie tych leków w celach pozamedycznych może zakończyć się dramatycznie, włącznie z zawałem, udarem, a nawet zgonem.

Lek zamiast narkotyku

Zdarzają się apteki, które pozyskują leki z pseudoefedryną w zaskakujących ilościach. Średnia sprzedaż leku w takich aptekach sięga nawet 2 tysięcy opakowań dziennie. Znany jest przypadek jednej z aptek w Karpaczu, która miała średnią sprzedaż jednego z takich leków dochodzącą do 10 tysięcy opakowań w ciągu dwóch dni.

Wzbudza to uzasadnione obawy, że część leków nie służy celom medycznym, tylko trafiają one do osób uzależnionych.

Istnieje również możliwość pozyskiwania pseudoefedryny z tych leków, co możliwe jest do zrobienia w warunkach laboratoryjnych.

Internet

W Internecie można znaleźć fora oraz wiele stron o pseudoefedrynie. Z łatwością można odnaleźć tam sposoby używania oraz opisy stanów w jakie wprowadziły się osoby używające danych specyfików.

Ratio legis

Ministerstwo zdrowia wychodząc naprzeciw tego typu zjawiskom postanowiło ograniczyć dostęp do dużych ilości medykamentów zawierających tę substancję. Nie powinny więc się martwić osoby, które leki te wykorzystują zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, czyli leczą nimi uciążliwy katar.