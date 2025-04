Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów uwzględnia możliwość uhonorowania osób, które oddały szpik kostny lub inne regenerujące się komórki bądź tkanki.

Tytuł - Dawca Przeszczepu

Osoby takie uzyskują tytuł Dawca Przeszczepu. W zakładzie opieki zdrowotnej, w której został przeprowadzony zabieg, otrzymują one odznakę oraz legitymację.

Odznaka „Dawca przeszczepu” ma ściśle określony wzór. Wykonana jest ona z metalu, ma srebrny kolor, a na jej awersie znajduje się wizerunek serca otoczony napisem „dawca przeszczepu”

Zasłużony Dawca Narządu

Tytuł ten uzyskują osoby, które oddały szpik kostny lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż jeden raz a także dawcy narządów. Taka odznaka wydawana jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw transplantacji „Poltransplant”.

Odznaka „zasłużony Dawca Przeszczepu” ma kolor złoty, a na jej awersie znajduje się wypukły symbol serca otoczony napisem „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Dodatkowe uprawnienia

Osobom uhonorowanym tytułem „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Odszkodowanie

Osoby, które w wyniku pobrania narządu, komórek lub tkanek, doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przysługuje odszkodowanie.

