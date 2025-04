Pacjent po otrzymaniu od lekarza zlecenia, powinien następnie przedstawić je w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Po uzyskaniu potwierdzenia, pacjent powinien się udać bezpośrednio do ośrodka zajmującego się sprzedażą produktów ortopedycznych. Są to placówki handlowe mające podpisane odpowiednie umowy z NFZ. Wykaz takich placówek znaleźć można na stronie internetowej odpowiedniego wojewódzkiego oddziału NFZ.

Kto płaci za przedmioty ortopedyczne?

Sposób finansowania przedmiotów ortopedycznych przez NFZ zależy od tego, jaki konkretnie wyrób pacjent chce nabyć. Nie w każdym przypadku ze środków budżetowych finansowana jest cała kwota. W przypadku niektórych produktów, przepisy prawa wymagają wkładu własnego (nieprzekraczającego 50 % wartości), a co do innych stanowią, iż cała kwota jest pokrywana przez środki budżetowe. Należy także podkreślić, iż w każdym przypadku ,refundacja dotyczy przedmiotów ortopedycznych do określonego górnego limitu ceny produktu. Szczegółowo kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Warto wskazać, iż możliwa jest także refundacja naprawy sprzętu, we wskazanym w powyższym akcie prawnym okresie używalności ustalonym dla danego przedmiotu.

Przedmioty ortopedyczne dla osób niepełnosprawnych

W przypadku osób niepełnosprawnych możliwości uzyskania środków ortopedycznych, przy pomocy środków publicznych jest więcej, dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna jest uprawniona do uzyskania dotacji na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, w wypadku gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli chodzi o osoby samotne – 65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów ( chodzi tu o przepisy przytoczonego powyżej rozporządzenia, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego odział NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Instytucją, do której mogą się zwracać osoby niepełnosprawne, celem skorzystania z dofinansowania Funduszu, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsca zamieszkania osoby starającej się o dofinansowanie.