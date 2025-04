Zanim złożymy zamówienie

Najpierw należy się zapoznać z regulaminem apteki, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zamawiania produktów.

Sprawdź, czy na stronie internetowej znajdują się dane adresowe apteki oraz numer telefonu. Klient apteki wysyłkowej musi mieć możliwość kontaktu telefonicznego z apteką w godzinach pracy placówki oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania zamawianego leku.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń i polityki prywatności.

Przed złożeniem zamówienia warto upewnić się czy numer karty kredytowej oraz dane osobowe będą chronione.

Podmiot prowadzący sprzedaż wysyłkową leków musi poinformować pacjenta o:

1) nazwie, siedzibie przedsiębiorcy, adresie placówki oraz organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki, i numerze zezwolenia;

3) sposobie zapłaty;

4) kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy;

5) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

6) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący;

7) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

8) możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

Złożenie zamówienia

Zamówienie na konkretne leki możemy złożyć:

- telefonicznie,

- faksem,

- za pomocą poczty elektronicznej,

- specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej apteki.

Transport leków

Zgodnie z prawem wysyłający ma obowiązek zapewnić takie warunki transportu, które uniemożliwią dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym. W czasie transportu produkt podlega kontroli temperatury. Podczas transportu leki muszą być zabezpieczone przed mikroorganizmami oraz szkodnikami. W żadnym wypadku nie może dojść do pomieszania leków i skażenia produktów leczniczych.

Zwrot towaru

Jeżeli zamówiony medykament posiada wadę jakościową lub został wydany w niewłaściwy sposób, możemy zwrócić go w terminie 10 dni od dnia dostawy. Nie ponosimy z tego tytułu kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu przesyłki.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

