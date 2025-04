Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w e Włoszech. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz kosztów opłat za świadczenia medyczne.

W ramach EKUZ można korzystać opieki zdrowotnej w placówkach państwowej służby zdrowia.

Wizyta u lekarza

Pacjenci przed wizytą u lekarza powinni przedstawić kartę EKUZ.

Przed wizytą zrób kopię karty, aby zostawić ją lekarzowi.

Za leczenie stomatologiczne i wizytę u lekarza obowiązują opłaty (nie wyższe jednak niż 36,15 EUR).

Za badania specjalistyczne należy wnieść zryczałtowaną opłatę, która jest różna w zależności od regionu kraju.

Do lekarza specjalisty należy zgłaszać się ze skierowaniem.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach skierowanie nie jest konieczne. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent chciałby uzyskać świadczenie w wyższym standardzie.

Leki

Recepty na leki refundowane może wystawić lekarz, który pracuje w ramach państwowej służby zdrowia. Za część leków należy wnieść opłatę ryczałtową. Pacjent, który zapłaci pełną cenę leku powinien zachować metkę z opakowania. Ze zniżek mogą korzystać osoby niepełnosprawne, dzieci do lat 6, niewidomi, głuchoniemi, przewlekle chorzy i kobiety w ciąży.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów możliwy jest po okazaniu dowodów zapłaty, oryginałów rachunków i metek z ceną z opakowań leków. W przypadku korzystania z prywatnych usług lekarskich, nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Numery alarmowe:

Policja - 113

Straż pożarna - 115

Numer ratunkowy - 112

